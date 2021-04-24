У США дозволили відновити застосування вакцини Johnson & Johnson

У США Центр із контролю і профілактики захворювань і Управління з контролю за продуктами і ліками заявили, що знімають обмеження на використання вакцини компанії Johnson & Johnson, запроваджені через побоювання щодо випадків утворення тромбів.

23 квітня регулятори заявили, що користь від вакцини «перевищує відомі і потенційні ризики для осіб віком від 18 років».

Рішення ухвалили після того, які раніше група медичних експертів рекомендувала відновити використання однодозової вакцини J&J.

Група вивчала рідкісні випадки виникнення тромбів у молодих жінок після вакцинації і проголосувала 10 голосами проти 4 за відновлення вакцинації J&J, яка розпочалася в США минулого тижня.

Експерти заявили, що тромби виникли у 15 осіб із майже восьми мільйонів людей, яким зробили щеплення, – усі вони жінки віком переважно до 50 років. Троє жінок померли, семеро досі перебувають у лікарні.

Експерти наголосили, що вкрай важливо, щоб молодим жінкам повідомляли про ризик у інструкції до вакцини. Тоді жінки можуть вирішити, чи хочуть вони робити щеплення цим препаратом, чи вибрати інший.

Четверо експертів комісії, які проголосували проти скасування обмежень, висловили занепокоєння тим, що жінки все ще можуть бути не повністю проінформовані про ризики.

20 квітня Європейське агентство медпрепаратів (EMA) заявило, що існує «можливий зв’язок» між вакциною від COVID-19 компанії Johnson & Johnson і надзвичайно рідкісним утворенням тромбів, але наголосило, що користь від щеплень значно перевищує мінімальний ризик.

У березні схожу рекомендацію EMA зробила і для вакцини AstraZeneca після виявлення зв’язку між щепленням нею і рідкісним утворенням тромбів.

Вакцини AstraZeneca і J&J, попри те, що не є ідентичними, зроблені за однією технологією.

Вакцини Pfizer і Moderna виробляють із використанням іншої технології, їх не пов’язували з ризиком тромбозу.