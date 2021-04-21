EMA: є «можливий зв’язок» між вакциною J&J і утворенням тромбів, але користь від вакцини більша

Європейське агентство медпрепаратів (EMA) заявило, що існує «можливий зв’язок» між вакциною від COVID-19 компанії Johnson & Johnson і надзвичайно рідкісним утворенням тромбів, але вкотре наголосило, що користь від щеплень значно перевищує мінімальний ризик.

Рішення EMA від 20 квітня оголосили у той час, як США пізніше цього тижня мають дати власну оцінку вакцині J&J, використання якої в цій країні тимчасово зупинили, поки консультативна група з питань охорони здоров’я США розглядає випадки утворення тромбів у невеликої кількості людей після отримання щеплення.

Комітет із питань безпеки EMA рекомендував додати інформацію про рідкісні випадки утворення тромбів до даних про вакцину J&J.

«Це дуже рідкісний ефект. Але також дуже важливо для лікарів і пацієнтів знати про ознаки, щоб вони могли помітити будь-які проблеми», – заявив журналістам голова EMA Емер Кук.

У березні схожу рекомендацію зробили для вакцини AstraZeneca після виявлення зв’язку між щепленням нею і рідкісним утворенням тромбів.

ЄС схвалив вакцину J&J 3 березня, але ще не розпочав щеплення цим препаратом, який передбачає введення однієї дози.

Близько семи мільйонів доз J&J ввели у США, де виявили шість випадків тромбозу після вакцинації.

Багато країн покладаються на вакцини AstraZeneca та J&J для швидшого охоплення щепленням населення.