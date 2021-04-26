У Львові послабили карантин: запрацювали ТЦ, кінотеатри і заклади харчування 

Міська комісія з надзвичайних ситуацій у Львові ухвалила рішення про відновлення роботи всіх закладів харчування, торгових центрів, а також театрів і кінотеатрів із 26 квітня. Як передає кореспондент Радіо Свобода, карантин послабили, відповідно до рішення держкомісії ТЕБ і НС про те,що від сьогодні Львівська область переходить із «червоної» карантинної зони у «жовту».

Так, із 27 квітня у громадському транспорті відновлюється пільговий проїзд з – 11-ї до 16-ї години, решту часу – лише платний. Також «жовта» зона дозволяє лише сидячі місця. Хоча у пероід, коли Львів і область з 25 березня були у «червоній» зоні, у громадському транпорті не надто дотримувались вимог карантину, передає кореспондент Радіо Свобода.

З 5 травня у Львові працюватимуть усі позашкільні гуртки, всі учні повернуться в школу (молодші школярі сіли за парти з 19 квітня – ред.). Водночас в області школярі вийшли з дистанційного навчання вже сьогодні.

Надалі забороняється робота нічних клубів і проведення масових заходів у Львові.

Міська влада Львова закликає мешканців дотримуватись карантинних обмежень.

«Громада має розуміти складність ситуації, щоб після Великодня ми не пішли на жосткий локдаун. За останню добу у комунальні медичні заклади потрапили 37 людей, а виписали лише 8. Понад 60 осіб у дуже важкому стані в реанімації. Загалом у міських лікарнях –815 хворих із COVID-19», – заявив мер Львова Андрій Садовий.

За останню добу у Львівській області з 1082 ПЛР-тестів позитивними виявилися 311. Серед тих, у кого підтвердили COVID-19, 189 – мешканці Львова. В регіоні за минулу добу померли 13 людей.