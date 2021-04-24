Коронавірус: Одеську область перевели в «жовту зону» – Немчінов

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні 24 квітня ухвалила рішення вивести Одеську область з «червоної зони» епідемічної небезпеки через поширення COVID-19, повідомив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов.

Як написав він у телеграмі, від 00:00 25 квітня на території області діятимуть обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для «жовтого рівня» епідемічної небезпеки.

Напередодні заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко спрогнозував, що протягом наступного тижня з «червоної зони» епідемічної небезпеки через поширення коронавірусного захворювання COVID-19 мають вийти Київ і ще п’ять областей України.

Нещодавно з «червоної» зони вивели Чернівецьку область через поліпшення там ситуації із захворюваністю на COVID-19. Цей регіон став третім, після Івано-Франківської та Закарпатської областей, що за останній період залишив «червону» зону.