Коронавірус: понад 14 тисяч людей вакцинували в Україні за минулу добу

В Україні протягом минулої доби проти COVID-19 вакцинували 14 339 людей, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Найбільше щеплень зробили у Києві (1 350), Запорізькій (1 128) і Дніпропетровській (1 108) областях.

Загалом від початку вакцинувальної кампанії (від 24 лютого), за даними МОЗ, щеплені 522 385 людей, із них більшість отримали одну дозу, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – п’ятеро людей.

Станом на 23 квітня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 488 250 людей, повідомили у міністерстві.

Щеплення від COVID-19 в Україні проводять трьома вакцинами: AstraZeneca/Covishield, CoronaVac від китайської компанії Sinovac, а також вакцинами Pfizer.

23 квітня до України прибула партія з понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca виробництва Південної Кореї.