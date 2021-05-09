Коронавірус: голова МОЗ повідомив про прибуття чергової партії вакцини від COVID-19

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов повідомив про прибуття чергової партії вакцини від COVID-19.

Як написав він у фейсбуці, на летовищі «Бориспіль» приземлилися чергові 500 тисяч доз вакцини CoronaVac від китайської компанії Sinovac Biotech.

«Загалом у нас законтрактовано 1,9 млн цієї вакцини, з яких 1,215 млн вже Україна отримала», – додав він.

Місяць тому, 7 квітня, Максимов заявляв, що Україна домовилася про постачання 2 мільйонів доз вакцини CoronaVac; уже через кілька днів стали називати нинішнє число в 1,9 мільйона.

Як заявляв тоді Степанов, загалом Україна вже забезпечена на рівні договорів 32 мільйонами доз.

Усі вакцини, про які йшлося тоді, вимагають для повної вакцинації однієї людини застосування цій людині двох доз.