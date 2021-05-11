МЗС: у Непалі без можливості вилетіти залишаються 80 українців. Звернень щодо проблем з житлом чи харчуванням не надходило

За інформацією посольства України в Індії, наразі відомо про 80 українських туристів у Непалі. Про це дипломатичне відомство повідомило в коментарі Радіо Свобода.

«Більшість із них нині залишається в горах. З усіма громадянами встановлено зв’язок безпосередньо або через представників туристичних компаній, які організовували відповідні тури. Створено окрему групу в соціальних мережах для оперативної комунікації», – зазначив речник МЗС Олег Ніколенко.

Звернень громадян щодо наявності проблем з житлом чи харчуванням до української дипустанови не надходило, додають в МЗС.

Регулярне авіасполучення з Непалом призупинене до 14 травня 2021 року. Українські авіаперевізники не мають ліцензій на здійснення польотів до Непалу через високогірну місцевість. Посольству та почесному консульству в Непалі доручено відстежувати можливу організацію спецрейсів інших країн.

У Непалі число хворих на COVID-19 зросло більш ніж у 30 разів (9070 станом на 6 травня, місяць тому було лише 298) – через сильний спалах пандемії в сусідній Індії. У лікарнях країни не вистачає ліжок і кисню, люди можуть умирати просто на вулицях, повідомило Associated Press з посиланням медиків Непалу.

Чотирьох українських туристів, які застрягли у горах Непалу після сходження на одну з вершин у Гімалаях, доправили рятувальним вертольотом у Катманду. Про це речник МЗС повідомляв 7 травня.

Китай встановить «розділову лінію» на піку Евересту, щоб уникнути можливих заражень COVID-19 альпіністами з ураженого вірусом Непалу.