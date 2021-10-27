Головне на ранок: 692 смерті від COVID-19, в зоні ООС уперше застосували «Байрактар», «скіфське золото» їде в Україну

Показники смертності і захворюваності на COVID-19 в Україні залишаються близькими до рекордних, українські військові вперше в бойових умовах застосували безпілотний комплекс «Байрактар», суд у Нідерландах ухвалив передати «скіфське золото» Україні. Про це та інше – в огляді новин Радіо Свобода.

В Україні виявили понад 22 тисячі нових випадків COVID-19

В Україні протягом минулої доби, 25 жовтня, виявили 22 574 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 1532 дітей і 339 медпрацівників.

Протягом доби госпіталізували 5925 людей, 11 593 – одужали. Померли 692 хворих.

За добу провели понад 147 тисяч тестувань.

Загалом від початку пандемії в Україні виявили понад 2,8 мільйона хворих на COVID-19, померли 65 628 людей.

У зоні ООС вперше застосували безпілотний комплекс «Байрактар» – Генштаб ЗСУ

У районі проведення операції Об’єднаних сил вперше відбулося бойове застосування розвідувально-ударного безпілотного комплексу «Байрактар», повідомила пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.

«З 14:25 до 15:15 батарея гаубиць Д-30 російсько-терористичних військ здійснювала обстріл позицій Об’єднаних сил в районі н.п. Гранітне. Два військовослужбовці ЗСУ під час обстрілу зазнали поранення, один з них загинув. З початком обстрілу, через СММ ОБСЄ було невідкладно висунуто вимогу щодо припинення вогню, надіслано ноту дипломатичними каналами. Втім, окупанти не реагували. З метою змушення ворога до припинення вогню, за наказом головнокомандувача ЗСУ було застосовано «Байрактар». Безпілотний літальний апарат не пересікав лінії зіткнення і керованою бомбою знищив одну гармату з розрахунком російсько-окупаційних військ», – йдеться в повідомленні.

Після цього, вказує Генштаб ЗСУ, обстріли українських позицій припинилися.

Суд у Нідерландах ухвалив передати «скіфське золото» Україні

Апеляційний суд Амстердама 26 жовтня ухвалив передати Україні так зване «скіфське золото» – експонати з кримського музею, які поїхали на виставку до окупації півострова Росією і досі не повернулися в Україну. Рішення може бути оскаржене у Верховному суді Нідерландів.

У справі йшлося про понад 565 предметів з музейного фонду України, які перебувають на території Королівства Нідерландів. Здебільшого це археологічні знахідки, вартість колекції становить близько 10 мільйонів євро.

У квітні Україна під час засідання апеляційного суду закликала не допустити порушення Конвенції ЮНЕСКО 1970 року шляхом передачі культурної спадщини України державі-агресору.

У грудні 2016 року Окружний суд Амстердама ухвалив рішення про повернення експонатів кримських музеїв в Україну. Навесні 2017 року Росія оскаржила це рішення.

11 березня 2019 року слухання цієї справи розпочалося в Апеляційному суді Амстердама.

НАЗК провело повну перевірку декларації Зеленського – порушень не виявили

Національне агентство з питань запобігання корупції завершило повну перевірку декларації президента України Володимира Зеленського, повідомила у вівторок пресслужба НАЗК.

«Під час повної перевірки зокрема було досліджено дані, оприлюднені засобами масової інформації («Слідство. Інфо» – ред.) щодо: відомостей про компанію «Maltex Multicapital Corp.», зареєстровану в податковій службі Британських Віргінських Островів. Декларант надав запитувані пояснення та документи. НАЗК також направило запити до органів Британських Віргінських Островів та Белізу. Станом на останній день повної перевірки НАЗК не отримало від згаданих органів інформації», – йдеться в повідомленні.

Крім того, НАЗК вказує про перевірку фактів щодо будинку, розташованому в місті Форте-дей-Мармі (Італія), який належить товариству з обмеженою відповідальністю «San Tommaso S.R.L.», кінцевим бенефіціарним власником якого є дружина суб’єкта декларування (Олена Зеленська – ред.).

«Відповідно до відомостей, наданих власником об’єкта, упродовж 2020 року суб’єкт декларування та члени його сім’ї не користувалися цією нерухомістю, і протягом звітного періоду будинок використовувався юридичною особою у господарській діяльності», – вказує НАЗК.