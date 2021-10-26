НАЗК провело повну перевірку декларації Зеленського – порушень не виявили

Національне агентство з питань запобігання корупції завершило повну перевірку декларації президента України Володимира Зеленського, повідомила у вівторок пресслужба НАЗК.

«Під час повної перевірки зокрема було досліджено дані, оприлюднені засобами масової інформації («Слідство. Інфо» – ред.) щодо: відомостей про компанію «Maltex Multicapital Corp.», зареєстровану в податковій службі Британських Віргінських Островів. Декларант надав запитувані пояснення та документи. НАЗК також направило запити до органів Британських Віргінських Островів та Белізу. Станом на останній день повної перевірки НАЗК не отримало від згаданих органів інформації», – йдеться в повідомленні.

Крім того, НАЗК вказує про перевірку фактів щодо будинку, розташованому в місті Форте-дей-Мармі (Італія), який належить товариству з обмеженою відповідальністю «San Tommaso S.R.L.», кінцевим бенефіціарним власником якого є дружина суб’єкта декларування (Олена Зеленська – ред.).

«Відповідно до відомостей, наданих власником об’єкта, упродовж 2020 року суб’єкт декларування та члени його сім’ї не користувалися цією нерухомістю, і протягом звітного періоду будинок використовувався юридичною особою у господарській діяльності», – вказує НАЗК.

У своїх висновках щодо перевірки декларації президента НАЗК вказує, що точність оцінки задекларованих активів відповідає даним, отриманим з відкритих джерел, конфлікту інтересів не виявлено, ознак незаконного збагачення не встановлено, а також не встановлено ознак необґрунтованості активів.

Раніше цього місяця проєкт журналістських і громадянських розслідувань «Слідство.інфо» повідомив у своєму фільмі-розслідуванні під назвою «Офшор 95», що оточення Володимира Зеленського з «Кварталу 95» у 2012 році зареєструвало через офшори понад десяток фірм на Британських Віргінських островах, Белізі та на Кіпрі. Головною компанією в офшорній мережі журналісти називали фірму Maltex Multicapital Corp.

Крім того, у 2019 році «Слідство.інфо» повідомляло, що Володимир Зеленський має 15-кімнатну віллу в Італії. Про це майно, за даними журналістів, він не повідомив у декларації про активи, яку подав, коли став кандидатом на посаду президента України. Будинком володіла італійська фірма San Tommaso S.R.L.