Донбасс. Главное за день: Луганщина 30 октября станет «красной», Старомарьевку «не брали»

Коротко о главных событиях 27 октября, которые важны для украинского востока

Луганщина и еще 6 областей Украины с 30 октября в «красной зоне»

Такое решение приняла госкомиссия по чрезвычайным ситуациям. Запрещается работа: общепита, кроме адресной доставки; ТРЦ и других развлекательных заведений; учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ; непродовольственных рынков и магазинов; фитнес-центров; проведение массовых мероприятий. Ранее «красный» уровень епидопасности установили в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Сумской, Херсонской, Ровненской и Николаевской областей.

COVID-19 в регионе

22 574 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает министерство здравоохранения. В Донецкой области – 1053 человека заболели ковидом – 64 человека умерли от осложнений болезни. На Луганщине – 674 человека заболели, 29 – умерло. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемых «минздравов Л/ДНР» за сутки 186 человек заболели, 42 – умерли от осложнений ковид. В ОРДО – 1198 заболевших и 92 умерших.

Школы Славянска с 1 ноября переходят на дистанционное обучение

Соответствующее решение приняла городская комиссия по вопросам чрезвычайных ситуаций. Дистанционное обучение не распространяется на заведения дошкольного или специального образования.

Старомарьевку «не брали»

Штаб операции объединенных сил опроверг информацию о взятии под контроль села Старомарьевка в Донецкой области. По данным штаба это очередная попытка незаконных вооруженных формирований России дискредитировать и обвинить Украину в нарушении линии разграничения. Подробнее – здесь.

Ситуация на фронте

Тринадцать раз российские гибридные формирования нарушали режим прекращения огня на Донбассе за сутки 26 октября. Один украинский военный погиб, один ранен. Об этом сообщает штаб ООС. Сегодня – 9 обстрелов. Один военный погиб. Группировки «ДНР» и «ЛНР», в свою очередь, обвиняют украинских военных в обстрелах своих позиций.

Полиция Чехии задержала членов группировки «Луганская бригада»

Об этом говорится в заявлении чешского Национального центра по борьбе с организованной преступностью, передает «Европейская правда». По данным следствия, участники группировки шантажировали выходцев из Украины. Они должны были платить обвиняемым за так называемую защиту. Чтобы запугать сограждан, члены группировки прибегали к давлению. Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком более 10 лет.

Умер ректор ДонНТУ Александр Минаев

Об этом сообщила пресс-служба вуза-переселенца. Александр Минаев, Герой Украины, член-корреспондент Национальной академии наук Украины, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины. О причинах его смерти не сообщается.

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