«Україна крутить колесо історії» – Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про спроби окремих партнерів «обмежитися напіврішеннями» чи «погратися часом» у політиці реагування на війну Росії проти України.

«Багато складних розмов, комбінацій. Є спроби окремих партнерів обмежитися напіврішеннями. Дехто намагається гратися з часом. Але ми не збавляємо обертів. Іноді партнери звинувачують президента, мене, усіх нас у різкості. Так, ми різкі. Іноді безжальні. Особливо до тих, хто нас намагається трішки надурити. Ми такі, тому що кожна зброя, кожна санкція, кожна компанія, яка виходить з Росії – це наближення перемоги, це збережене людське життя, це дитинство без страху, це незруйнований будинок, лікарня, школа. Україна крутить колесо історії і партнери нам допомагають», – написав Кулеба у фейсбуці.

Перед тим МЗС, яке він очолює, вказало на низку здобутих за день 8 березня на міжнародному майданчику «перемог» у контексті боротьби проти Росії, яка розв’язала війну в Україні. Серед здобутків відзначено рішення США і Британії про заборону на імпорт російської нафти, відмову компанії Shell від закупівлі російської сирої нафти і закриття АЗС у Росії, припинення венчурним фондом Index Ventures інвестицій в російські стартапи, призупинення реєстрації громадян Росії й Білорусі як електронних резидентів Естонії та ін.

Російське військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».