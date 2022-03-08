Зеленський: рішення США про заборону імпорту російської нафти – потужний сигнал усьому світові

Президент України Володимир Зеленський подякував президентові США Джо Байдену за рішення про заборону імпорту російської нафти та вважає це потужним сигналом усьому світові.

«Я вдячний особисто президентові Сполучених Штатів Америки Байдену за це рішення. За це лідерство. За цей максимально потужний сигнал усьому світу. Він дуже простий: кожен цент, сплачений Росії, вона перетворює на кулі та снаряди, що летять в інші суверенні держави», – Зеленський у відеозверненні у вівторок ввечері.

Президент зауважив, що «або Росія матиме повагу до міжнародного права і не вестиме війни, або вона не матиме грошей, щоб війни починати».

Володимир Зеленський також подякував Великій Британії, яка слідом за США зввела заборону на імпорт російської нафти.

8 березня на 13-й день війни Росії проти України США оголосили про заборону імпорту російської нафти. Президент США Джо Байден визнав, що цей крок може означати витрати і для самих США, але повторив свою тезу про те, що «захист свободи передбачає і витрати».

Велика Британія слідом за Сполученими Штатами ухвалила того ж дня аналогічне рішення.