Як шведські рибальські сіті рятують життя на фронті

Людвіг Раместам зрозумів, що щось змінилося в Україні, коли люди на місцях, що зіткнулися з російським вторгненням, почали терміново просити більше рибальських сіток з його рідної Швеції.

У 2022 році співзасновник некомерційної організації Operation Change відправив до України списані рибальські сітки для переробки на камуфляж.

«Але ми не могли цього зрозуміти, – сказав Раместам Радіо Свобода, – бо ми відправили 16 кубічних метрів сіток. Виготовлення цього камуфляжу займає час, але вони вже просили більше»

Невдовзі Раместам дізнався, що сітки використовуються для протидії FPV-дронам. Відтоді, за його словами, потреба в рибальських сітках в Україні стала «нескінченною», оскільки війна переросла в конфлікт, який ведеться переважно з повітря за допомогою дронів. Разом зі своїми партнерами Operation Change доставила до України вантажівками близько 400 тонн рибальських сіток.

У Швеції терміновий попит на рибальські сітки виник у скрутний для рибалок час.

Рибальська промисловість цієї скандинавської країни значною мірою заморожена через посилення екологічних норм ЄС, які у 2021 році призвели до повної заборони вилову тріски в Балтійському морі.

Для тисяч рибалок цінні сітки, які в деяких випадках передавалися від батьків, стали дорогоцінними, але невикористаними реліквіями.

Для багатьох можливість використати це обладнання для справи, в яку вони вірять, переконала їх дістати свої сітки зі сховища.

«У Швеції Україна має досить широку підтримку», – сказав Раместам. «Тож багато з цих рибалок так раді надавати [сіті] українській лінії фронту, що ви не можете собі уявити. Вони відчувають, що зараз є частиною цієї оборони»

Це почуття може бути найсильнішим на Аландських островах - шведськомовній території Фінляндії. Багато хто тут достатньо старий, щоб пам’ятати власний конфлікт із Кремлем під час Зимової війни 1939-1940 років, коли Радянський Союз вторгся до Фінляндії.

Мінні Регланд працює на острові та допомагала збирати сіті для України.

Волонтерка з Operation Change згадує одну жінку за 70, яка описала страхи у Фінляндії через роки після вторгнення Радянського Союзу в 1939 році.

«Вона розповіла мені, що коли їй було сім чи вісім років, її вчителька прийшла до школи та оголосила: «Росіяни йдуть!». Поширилися чутки, і всі запанікували. Її батько в той час був у морі»

Регланд сказала, що жінка розчулилася, згадавши, як батько-рибалка навчав її поводитися з сітками.

«Хоча вона не продовжувала рибалити, вона ніколи не могла розлучитися з сітками свого батька. Але тепер вона знала, що він буде радий, якщо буде підтримка цій справі [українській обороні від російської агресії – ред.]»

В Україні сітки є одним з найважливіших елементів запобігання атакам безпілотників FPV, оскільки війська на передовій залежать від кількох рівнів захисту в постійно зростаючій гонці озброєнь між пілотами дронів та солдатами.

Ірина Рибакова, прессекретарка 93-ї механізованої бригади України, розповіла Радіо Свобода, що сітки проти безпілотників «зараз встановлюються всюди на дорогах Донеччини».

Але вона додала:

«Сітки – це не панацея. Вони є лише одним із елементів захисту від дронів, який може не спрацювати. Є багато прикладів, коли дрон влетів у отвір у сітці та чекав на машину. Наші пілоти дронів роблять те саме»

Оскільки нейлонові рибальські сітки та сільськогосподарські сітки вразливі до вогню, Рибакова каже, що ідеальним матеріалом була б сітчаста огорожа, але «очевидно, що це дорого та складно встановити».

Рибакова каже, що поїздка на передову зараз вимагає набору протидронних тактик. Солдати їздять швидко, вмикають потужні електронні глушники та мають озброєних спостерігачів. «Окрім кулеметів, у нас є дробовики, а також невеликі пускові установки для сіток під назвою «Пташки», які солдати назвали «останнім шансом».

У Швеції Раместам сказав, що щедрість рибалок його країни та їхніх нащадків безпосередньо врятувала багато життів в Україні.

«Був один автомобіль, де встановили пожертвувані сітки, а потім, лише через кілька днів, автомобіль був атакований [російським дроном FPV]», – сказав Раместам Радіо Свобода. «Ці сітки були встановлені приблизно за метр від автомобіля на металевих прутах, тому вплив вибуху був значно зменшений сіткою, і люди в автомобілі вижили»

«У подяці вони зазначили, що ці сітки врятували їм життя».