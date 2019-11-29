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29 листопада 2019, Київ 14:47
Суспільство

«Зимова війна»: вторгнення Радянського Союзу у Фінляндію в 1939 році в кришталево чистих фотографіях

Фіни свою незалежність відвоюївали Photo: SA-kuva (Courtesy Image)

Знищені будівлі та палаюче авто в Гельсінкі після повітряного нальоту в перший день «Зимової війни»
Знищені будівлі та палаюче авто в Гельсінкі після повітряного нальоту в перший день «Зимової війни»

30 листопада 1939 року війська Радянського Союзу (близько пів мільйона людей, – ред.) вторглися у Фінляндію, це стало початком так званої «Зимової війни». Неочікуваний напад стався після того, як Кремль, побоюючись можливого нацистського наступу через Фінляндію, наполегливо закликав до обміну територіями. Це відсунуло б фінський кордон від Ленінграда (теперішній Санкт-Петербург, – ред.) на декілька десятків і сотень кілометрів. Остерігаючись радянських намірів, уряд Фінляндії відмовився. Радянський Союз розпочав, але не оголосив, війну.

Радянські планувальники передбачили легку перемогу до 60-річчя Йосипа Сталіна 21 грудня. Та цього не сталося.

Хоча Червона Армія в результаті стане переможцем у цій війні, поразка країни з населенням 3,7 мільйона людей, сталася тільки через декілька місяців – і страшною ціною.

Жінка плаче, спускаючись разом з іншими мешканцями Гельсінкі у бомбосховище
Жінка плаче, спускаючись разом з іншими мешканцями Гельсінкі у бомбосховище

Це тільки декілька знімків з приблизно 7000 фотографій з архіву Сил оборони Фінляндії, які оцифрували та опублікували в 2013 році.

Палаючі будівлі в передмісті Гельсінкі
Палаючі будівлі в передмісті Гельсінкі

На тлі міжнародного гніву щодо неоголошеного нападу на Фінляндію, міністр закордонних справ Радянського Союзу В’ячеслав Молотов стверджував по радіо, що літаки скидали не бомби, а запаси їжі для голодних фінів.

Радянський літак під час бомбардувального пробігу
Радянський літак під час бомбардувального пробігу

Протигаз на військовій собаці. Існували побоювання, що Червона Армія використовуватиме отруйний газ під час вторгнення
Протигаз на військовій собаці. Існували побоювання, що Червона Армія використовуватиме отруйний газ під час вторгнення
Радянські танки (на дорозі на задньому фоні) 17 грудня входять на територію Фінляндії
Радянські танки (на дорозі на задньому фоні) 17 грудня входять на територію Фінляндії

Артилерійський снаряд вибухає біля садиби під час радянського наступу
Артилерійський снаряд вибухає біля садиби під час радянського наступу

Танк Радянської армії «котиться» по фінляндській землі. Недооснащені фіни спершу з усіх сил намагалися протистояти радянським бронетранспортним колонам
Танк Радянської армії «котиться» по фінляндській землі. Недооснащені фіни спершу з усіх сил намагалися протистояти радянським бронетранспортним колонам
Однією дешевою протитанковою зброєю, яку розробили фіни, були коктейлі Молотова (на фото), виготовлені з бензину та дьогтю
Однією дешевою протитанковою зброєю, яку розробили фіни, були коктейлі Молотова (на фото), виготовлені з бензину та дьогтю

Показуючи свій чорний гумор, оборонці назвали цю зброю ім’ям радянського міністра закордонних справ, в сенсі «випивка до їжі», про яку Молотов говорив по радіо, мовляв радянські літаки скидали на Фінляндію їжу. Так з’явилася зброя, яку й досі часто використовують у різних конфліктах.

Фінський патруль розбирає збитий радянський літак
Фінський патруль розбирає збитий радянський літак

Чималу частину зброї, яку використовували фіни, вони конфіскували в радянських військових.

Незважаючи на переваги радянської армії в озброєнні та чисельності, фінські бійці використали кілька власних переваг, які мали згубний ефект для противника
Незважаючи на переваги радянської армії в озброєнні та чисельності, фінські бійці використали кілька власних переваг, які мали згубний ефект для противника

Одягнені в білі камуфляжі, фінські захисники були майже непомітні поміж засніженими деревами
Одягнені в білі камуфляжі, фінські захисники були майже непомітні поміж засніженими деревами

Війська радянської армії спочатку носили темні уніформи і через це були легкою мішенню для фінських снайперів.

Сімо Хайха, фінський снайпер на прізвисько «Біла смерть»
Сімо Хайха, фінський снайпер на прізвисько «Біла смерть»

Професійний фермер та мисливець Сімо Хайха, за повідомленнями, вбив понад 500 радянських солдат впродовж «Зимової війни» перед тим, як сам отримав поранення в обличчя та був важко поранений радянським снайпером. Пізніше, коли в нього запиталися, чи жалкує він, що вбив стільки молодих людей, він відповів: «Я робив тільки те, що мені наказали, і так добре, як міг». Хайха помер у 2002 році. На його могилі стоїть надгробний пам’ятник з надписом: «Дім – релігія – Батьківщина».

Фіни широко використовували оленів, це дозволяло бійцям майже нечутно перевозити кулемети та міномети лісами
Фіни широко використовували оленів, це дозволяло бійцям майже нечутно перевозити кулемети та міномети лісами

Радянські ж бронетанкові колони навпаки було чутно вже за декілька кілометрів, та й просуватися вони могли тільки декількома дорогами, які пролягали фінськими хащами.

Тіла радянських військових після розгромного нападу на колону Червої Армії на раатській дорозі в січні 1940 року
Тіла радянських військових після розгромного нападу на колону Червої Армії на раатській дорозі в січні 1940 року

Коли колони радянських військових з технікою зупинилися вздовж лісових доріг, фінські лижні війська могли крадькома проникнути на їхні позиції та знищити бойові машини спереду та ззаду. З перекритої дороги потім фіни могли оточити і знищити захоплені колони Червоної Армії.

Поранені та змерзлі червоноармійці після захоплення у полон в лютому 1940 року
Поранені та змерзлі червоноармійці після захоплення у полон в лютому 1940 року

Тіла радянських військових лежать в снігу після атаки фінів
Тіла радянських військових лежать в снігу після атаки фінів

Впродовж років, які передували радянському нападу на Фінляндію, у зв’язку з чисткою серед радянських військових під час «Великого терору» Сталіна, командування армії СРСР перебувало в повному хаосі.

Фінська жінка з пістолетом на стіні своєї садиби. Війна стала для фінів кризою, яка об’єднала людей. Бойовий дух захисників був на високому рівні
Фінська жінка з пістолетом на стіні своєї садиби. Війна стала для фінів кризою, яка об’єднала людей. Бойовий дух захисників був на високому рівні

Фінські бійці визирають зі сауни під час війни
Фінські бійці визирають зі сауни під час війни

Захисники Фінляндії позують для фото під час війни
Захисники Фінляндії позують для фото під час війни

У січні 1941 року Вінстон Черчилль сказав про триваючу війну, що «Фінляндія показала, що вільні люди можуть зробити... Кожен може побачити, як комунізм розкладає душу нації; як робить її мерзенною та голодною в час миру, й доводить її ницість та огидність під час війни. Ми не можемо сказати, якою може бути доля Фінляндії, та не може бути більш сумного видовища... ніж те, що ця чудова північна раса може бути в результаті переможена і приведена до неволі гіршої, ніж смерть тупою, бридкою переважаючою силою».

Замерзле тіло радянського солдата
Замерзле тіло радянського солдата

Упродовж війни температура у Фінляндії впала до мінус 40 градусів за Цельсієм. У той час Червона армія не тренувала свої війська при температурі нижчій, ніж мінус 15 градусів Цельсія.

Радянські солдати та бойові машини пронизані кулями
Радянські солдати та бойові машини пронизані кулями

Одна група оточених радянських солдатів надіслала таке повідомлення своєму керівництву: «Ми помираємо, просимо, виплатіть наші зарплати за березень нашим родинам. Скажіть усім, що ми померли, як герої... ми не здалися».

Фінські офіцери із захопленими радянськими пропагандистськими банерами, мапами, листами тощо
Фінські офіцери із захопленими радянськими пропагандистськими банерами, мапами, листами тощо
Захоплений у полон радянський солдат у позиченій шапці
Захоплений у полон радянський солдат у позиченій шапці

Під час допиту один в'язень згадував, що йому сказали, що він повинен «звільнити наших фінських трудящих друзів від капіталізму». Незабаром вояк зрозумів, що його обдурили: «Я на власній шкірі відчуваю те, як нас привітали ті, кого ми прийшли «звільнити»».

Фінський військовий вивчає ліс
Фінський військовий вивчає ліс

Після тижнів руйнівних втрат на сході Фінляндії, радянське командування врешті змінило тактику та зосередилося на захопленні Гельсинкі на добре захищеному півдні країни.

Кафедральний собор у місті Віїпурі (після радянської окупації - Виборг), що лежить між СРСР та Гельсінкі, зруйнований під час радянського повітряного нападу
Кафедральний собор у місті Віїпурі (після радянської окупації - Виборг), що лежить між СРСР та Гельсінкі, зруйнований під час радянського повітряного нападу
Палаюче місто на півдні Фінляндії після радянської повітряної атаки
Палаюче місто на півдні Фінляндії після радянської повітряної атаки

Фінські поселення, зроблені з дерева, радянські війська бомбили запальними касетними бомбами.

Фінські військові відступають через Віїпурі (Виборг)
Фінські військові відступають через Віїпурі (Виборг)

Своєю переважаючою кількістю радянські війська змусили виснажених фінів відступати. У березні 1940 року, коли червоноармійці увійшли до передмість Віїпурі, у фінів не було іншого вибору, як прийняти жорсткі радянські умови перемир'я.

13 березня 1940 року після оприлюднення мирного договору, фінські прапори в Гельсінкі були приспущені
13 березня 1940 року після оприлюднення мирного договору, фінські прапори в Гельсінкі були приспущені
Місто на сході Фінляндії евакуювали у березні 1940 року, після передачі його території Радянському Союзові
Місто на сході Фінляндії евакуювали у березні 1940 року, після передачі його території Радянському Союзові

Прийняття перемир’я коштувало Фінляндії 11 відсотків її території, включно з другим містом країни Віїпурі, який росіяни назвали Виборгом. «Зимова війна» залишила після себе понад 25 тисяч загиблих фінів. СРСР у підсумку втратив понад 126 тисяч солдатів.

Радянський лідер Микита Хрущов пізніше згадував «Усі ми – і в першу чергу Сталін – відчували у нашій перемозі поразку від фінів. Це була небезпечна поразка, оскільки вона заохочувала наших ворогів і залишала їх у переконанні, що Радянський Союз – це колос на глиняних ногах».

Вже через рік після закінчення «Зимової війни» Фінляндія ухвалила рішення приєднатися до нацистського вторгнення в СРСР.

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