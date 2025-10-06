Норвегія: аеропорт Осло тимчасово призупиняв посадки літаків після повідомлення про БпЛА

Норвезький аеропорт Осло тимчасово призупинив одну або кілька посадок рано вранці в понеділок після повідомлення про спостереження безпілотника поблизу аеропорту, повідомив його оператор Avinor.



«Один або кілька літаків чекали в повітрі, доки ситуація не з’ясується. Жоден літак не вилетів до альтернативних аеропортів», – сказав агенції Reuters речник Avinor.



Норвезьке інформаційне агентство з посиланням на поліцію повідомило, що близько опівночі було повідомлення про те, що пілот Norwegian Air вважає, що бачив від трьох до п’яти безпілотників під час підходу до аеропорту.



У Avinor повідомили, що подальших перебоїв у повітряному русі не було.

Авіація низки країн ЄС в останні тижні неодноразово потерпала від хаосу через спостереження дронів у повітряному просторі, в цьому деякі органи влади звинувачують Росію. Кремль заперечує свою причетність.