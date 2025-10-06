Доступність посилання

Норвегія: аеропорт Осло тимчасово призупиняв посадки літаків після повідомлення про БпЛА

Норвезьке інформаційне агентство з посиланням на поліцію повідомило, що близько опівночі вони отримали повідомлення про те, що пілот Norwegian Air вважає, що бачив від трьох до п’яти безпілотників під час підходу до аеропорту
Норвезький аеропорт Осло тимчасово призупинив одну або кілька посадок рано вранці в понеділок після повідомлення про спостереження безпілотника поблизу аеропорту, повідомив його оператор Avinor.

«Один або кілька літаків чекали в повітрі, доки ситуація не з’ясується. Жоден літак не вилетів до альтернативних аеропортів», – сказав агенції Reuters речник Avinor.

Норвезьке інформаційне агентство з посиланням на поліцію повідомило, що близько опівночі було повідомлення про те, що пілот Norwegian Air вважає, що бачив від трьох до п’яти безпілотників під час підходу до аеропорту.

У Avinor повідомили, що подальших перебоїв у повітряному русі не було.

Авіація низки країн ЄС в останні тижні неодноразово потерпала від хаосу через спостереження дронів у повітряному просторі, в цьому деякі органи влади звинувачують Росію. Кремль заперечує свою причетність.

