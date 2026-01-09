На фронті з початку доби відбулося майже 100 боїв – Генштаб ЗСУ

З початку доби 9 січня на фронті відбулося 97 боїв, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Рижівка, Безсалівка, Біла Береза Сумської області», – йдеться у зведенні станом на 16:00.

Як і раніше, найактивніші бої точаться на Покровському та інших напрямках на Донеччині і на Гуляйпільському напрямку на Запоріжжі.

«На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 12 атак на позиції українців у районі населених пунктів Нововодяне, Новоєгорівка, Колодязі, Дробишеве та Мирне, одне боєзіткнення триває.

На Костянтинівському напрямку противник 15 разів намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Плещіївки, Іванопілля, Русиного Яру, Яблунівки та у бік Софіївки, два боєзіткнення триває.

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 27 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Разіне, Шахове, Никанорівка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новосергіївка та у бік Новопавлівки та Філії. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 26 атак.

На Олександрівському напрямку українські захисники відбивали 12 штурмових дій ворожих військ. Противник намагається просуватися в районах населених пунктів Піддубне, Соснівка, Вишневе, Рибне, Єгорівка та Красногірське, два боєзіткнення тривають. Авіаудару КАБами зазнала Маломихайлівка.

На Гуляйпільському напрямку відбулось 16 боєзіткнень в районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе, Варварівка та Зелене. Три боєзіткнення на даний час тривають», – указано в повідомленні.

Бої також зафіксовані на Південно–Слобожанському, Куп’янському, Слов’янському, Краматорському та Придніпровському напрямках.

За оцінкою американського Інституту вивчення війни, російські війська збільшили середні темпи просування у 2025 році завдяки новому оперативному шаблону, але не досягли своїх пріоритетних цілей у визначені терміни.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 17 грудня заявив, що для ведення стратегічної наступальної операції противник наростив угруповання до чисельності близько 710 тисяч військових.

За його даними, війська РФ уже понад 17 місяців намагаються захопити Покровськ на Донеччині, однак українські підрозділи тримають оборону й перехоплюють ініціативу.