В Естонії відповіли на слова Меркель про країни Балтії та війну Росії проти України

Естонська влада 6 жовтня розкритикувала останні заяві колишньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель щодо повномасштабної війни Росії проти України.

Раніше Меркель висловила думку, що до неї нібито призвела зупинка переговорів, спричинена в тому числі позицією Польщі та балтійських країн.

Голова парламентського комітету із закордонних справ Естонії Марко Мікельсон заявив про «нову і, на жаль, дуже низьку точку для Ангели Меркель: звинувачувати держави Балтії та Польщі в провокації імперської війни Росії».

«На жаль, це кидає тінь на весь період її роботи канцлером Німеччини. Я навіть не згадуватиму тут про «Північний потік», – додав Мікельсон.

Міністр закордонних справ країни Маргус Цахкна згодом заявив, не згадуючи Меркель, що у війни Росії проти України є лише одна причина – відмова Москви «прийняти падіння Радянського Союзу та її неослабні імперські амбіції».

«Лише Росія є винною в цій агресії», – наголосив Цахкна.

Напередодні Меркель дала інтерв’ю угорському виданню Partizan. Вона, зокрема, стверджувала, що напередодні завершення своєї каденції канцлера хотіла створити новий формат для прямих переговорів Євросоюзу з Володимиром Путіним, тому що «відчувала, що він більше не сприймає Мінські угоди серйозно».

«Ось чому я хотіла новий формат, спільно з президенто Макроном, щоб ми могли говорити із Путіним напряму як Європейський Союз. Дехто це не підтримував, в основному держави Балтії, але Польща також була проти, тому що вони боялися, що ми не зможемо розробити спільну політику щодо Росії. Я вважала, що нам потрібно створити спільну політику».

Потім, додала Меркель, вона «залишила посаду, і війна почалася». Вона також зазначила, що «часи змінилися, і тепер ми маємо побачити, як нам найкраще підготуватися до миру, показуючи реальне стримування та водночас підтримуючи Україну».

Медіа поширили заяву колишньої канлцерки із трактуванням, що вона поклала на країни Балтії та Польщу відповідальність за початок повномасштабної війни.

Меркель, яка очолювала уряд Німеччини з 2005 по 2021 рік і залишила посаду незадовго до початку повномасштабної війни Росії проти України, зазнавала критики, зокрема, через будівництво суперечливого газопроводу «Північний потік-2» між Росією і Німеччиною.

У своїй автобіографії Меркель виправдовувала рішення відмовитися від надання Україні майбутнього членства у НАТО на Бухарестському саміті у 2008 році, попри критику, що такий крок міг би запобігти вторгненню Росії в Україну.