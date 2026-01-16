Кавказ.Реалії: кортеж Адама Кадирова потрапив в ДТП, його госпіталізували



Сина очільника Чечні Адама Кадиров доставлено до лікарні в Грозному після дорожньо-транспортної пригоди. Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода Кавказ.Реалії з посиланням на два джерела, а також опозиційні пабліки.



Один із співрозмовників проєкту розповів, що дороги до лікарні, до якої був доставлений Кадиров, закриті.



За даними опозиційного чеченського руху NIYSO, кортеж Адама Кадирова «пересувався на великій швидкості, машина за машиною, коли раптово зустрів перешкоду».



«У результаті машини почали влітати одна в одну, тому надходить інформація, що постраждалих чимало, але саме через Адама такий переполох», – йдеться в телеграм-каналі руху.



Раніше в телеграм-каналі повідомлялось, що Кадиров перебуває у тяжкому стані. Представник NIYSO розповів Кавказ. Реалії, що до них надійшла інформація з різних джерел, але точно говорити про стан сина голови Чечні вони поки не можуть.

Адам Кадиров у 16 років став «начальником відділу забезпечення безпеки» свого батька і куратором батальйону імені шейха Мансура, а потім Рамзан Кадиров призначив його куратором так званого Російського університету спецназу імені Володимира Путіна в Гудермесі.

Усього з владою пов’язані близько 100 членів сім’ї Кадирова – за цим показником він у Росії першому місці. За даними російського видання «Проект», на другому місці – президент РФ Володимир Путін, на керівних посадах перебувають понад 20 його родичів.



