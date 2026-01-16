Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Мультимедіа

Студентку «застрелили в спину» під час придушення антиурядових протестів в Ірані

Студентку «застрелили в спину» під час придушення антиурядових протестів в Ірані Студентку «застрелили в спину» під час придушення антиурядових протестів в Ірані
Embed
Студентку «застрелили в спину» під час придушення антиурядових протестів в Ірані

No media source currently available

0:00 0:02:14 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Робіна Амінян, 23-річна курдська дівчина, яка вивчала дизайн одягу в Тегерані, – одна з тисяч жертв, які загинули під час жорстокого придушення іранською владою антиурядових протестів. Її родичі кажуть, що дівчину убили пострілом у потилицю з близької відстані. Тітка Робіни, яка проживає в Норвегії, розповіла Радіо Фарда (Іранська служба Радіо Свобода), що хоче «поділитися інформацією про цей злочин із усім світом», незважаючи на те, що через блокування владою Ірану інтернету неможливо дізнатися більше деталей про масштаби насильства проти протестувальників.

Форум

XS
SM
MD
LG