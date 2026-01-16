Студентку «застрелили в спину» під час придушення антиурядових протестів в Ірані

Робіна Амінян, 23-річна курдська дівчина, яка вивчала дизайн одягу в Тегерані, – одна з тисяч жертв, які загинули під час жорстокого придушення іранською владою антиурядових протестів. Її родичі кажуть, що дівчину убили пострілом у потилицю з близької відстані. Тітка Робіни, яка проживає в Норвегії, розповіла Радіо Фарда (Іранська служба Радіо Свобода), що хоче «поділитися інформацією про цей злочин із усім світом», незважаючи на те, що через блокування владою Ірану інтернету неможливо дізнатися більше деталей про масштаби насильства проти протестувальників.