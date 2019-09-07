У Ризі показали українське кіно

4-7 вересня цього року в Латвії відбулися «Дні українського кіно в Ризі». У рамках кінофестивалю, присвяченого 28-й річниці Незалежності України, латвійській аудиторії було запропоновано п’ять сучасних різножанрових фільмів, які заслужили визнання в Україні та міжнародної кіноспільноти. Кінофестиваль також відбувся під егідою пам’яті класика українського кінематографу Олександра Довженка, якому 10 вересня цього року виповнилось би 125 років. З цієї нагоди у Ризі був продемонстрований німий фільм «Земля» (1930 рік) та відкрита фотовиставка, присвячена відомому кінорежисерові.

Автор ідеї «Днів українського кіно у Ризі» колишній директор студії документальних фільмів Ризької кіностудії, нині продюсер Валтерс Кагайніс зазначив Радіо Свобода, що цей кінофестиваль є унікальним проектом, оскільки латвійський глядач має можливість безкоштовно побачити дуже цікаву добірку сучасних українських кінофільмів, більшість 2018 року випуску.

Валтерс Кагайніс визнав, що сьогодні український кінематограф розвивається дуже активно. На його думку, останні події в Україні могли стати каталізатором для творчості українських митців, зокрема і кіно. Тому серед фільмів, які демонструватимуться на фестивалі у Ризі багато знятих спільних фільмів українських і закордонних кіностудій.

Фільми, представлені на фестивалі Дні українського кіно у Ризі вже отримали багато нагород міжнародних кінофестивалів



«Фільми, представлені на фестивалі Дні українського кіно у Ризі вже отримали багато нагород міжнародних кінофестивалів, зокрема і документальний фільм «Міф». Це історія про яскраве життя і загибель відомого оперного співака і бійця АТО Василя Сліпака», – зазначив Валтерс Кагайніс.

«Міф» повинні бачити в Європі»

Фільм про Героя України, оперного співака та учасника Революції Гідності і боїв на сході України Василя Сліпака був продемонстрований 4 вересня під час офіційного прийняття посольства України в Латвійській Республіці з нагоди 28-ї річниці Дня Незалежності та відкриття «Днів Українського кіно у Ризі».

Присутня на показі «Міфу» спікер Сейму Латвії Інара Мурнієце зазначила: «Під час «Балтійського шляху» та Співочої революції у 90-х роках минулого століття латвійці любов’ю до своєї держави, а також піснею і музикою сприяли відновленню державного суверенітету Латвії. В українців по-іншому. Сьогодні українці дарують Україні не лише свою пісню, але й віддають за незалежність держави своє життя».

Депутат Європейського парламенту Сандра Калнієте після демонстрації у Ризі документального фільму «Міф» написала на сторінці у Facebook: «Ще не вмерла Україна і слава, і воля, ще нам, браття молодії, усміхнеться доля – ці красиві та сміливі слова українського Гімну лунали у моїх вухах увесь час, поки я дивилася документальний фільм «Міф» про оперного співака Василя Сліпака, який перервав свою блискучу кар'єру бас-барітону в Європі та повернувся в Україну для боротьби проти російських найманців на Донбасі, де загинув від ворожої пулі. Його друзі, вчителі, музиканти, товариші по зброї можуть нескінченно сперечатися, чому ніхто з них не переконав його, що його неповторний голос, світова відомість та авторитет у Франції та Європі - є неоцінимим скарбом для України, який тепер назавжди загублений. Сліпак вибрав власну унікальну долю - він не міг не бути там, де вирішується майбутнє України. Фільм дуже сильний. Його повинні бачити в Європі ті, хто в «коридорах влади» говорять про «нормалізацію відносин з Росією», незважаючи на анексію Криму та агресію на сході України».

Посол України в Латвії Олександр Міщенко у свою чергу подякував керівництву Латвійської Республіки та дружньому народу Латвії за незмінну підтримку територіальної цілісності і суверенітету України в умовах збройної агресії Росії проти України.

Співрежисер (з Леонідом Кантером) документального фільму «Міф» Іван Ясній розповів Радіо Свобода, що приїхав до Латвії не лише презентувати фільм, але й зі своєю власною історією. Оскільки, коли його батько зовсім юним у 1947 році потрапив у заслання до Сибіру за вірш про Україну, врятувала його від важкої хвороби лікар-латвійка.

Хотілося донести до латвійських глядачів голос Василя Сліпака, не лише як співака, але й як голос України



«Тому мені хотілося висловити вдячність Латвії за допомогу, як моєму батькові, так і в цьому Україні, яку латвійська держава і пересічні латвійці дуже активно надають сьогодні. Також хотілося донести до латвійських глядачів голос Василя Сліпака, не лише як співака, але й як голос України. Він презентував Україну на великих світових сценах, але це був не лише сильний і чудовий голос, це було серце України. Мені здається, що нам вдалося донести про цю любов Василя Сліпака до України, до всіх нас», – зазначив Іван Ясній.

На показі документального фільму «Міф» у Ризі були присутні представники владних та ділових кіл Латвії, іноземні дипломати, представники латвійської громадськості та української громади Латвії.

«Після завершення фільму «Міф», глядачі аплодували стоячи, виказуючи цім повагу головному героєві, створювачам фільму, загалом Україні. Мене особисто дуже зворушив цей фільм. Як і більшість присутніх на показі фільму, я не знала про долю Василя Сліпака. Я завжди ставилася з повагою до українців, а зараз це почуття ще більше зросло», – наголосила глядачка Еліна.

У Ризі показані художні, документальні та анімаційні фільми

Керівник проекту ДУК у Латвії від Благодійної організації «Благодійний фонд «Двері», кінознавець, кінорежисер Людмила Серебренікова поінформувала Радіо Свобода, що кінофестиваль «Дні Українського кіно у Ризі» був представлений фільмами різного типу і жанрів.

«У добірці кінофестивалю: документальний фільм «Михайло та Даніїл» – це фільм про батька і сина, про дитячий церебральний параліч і про людську силу; художній фільм «Вулкан» – стрічка розповідає про перекладача в офісі ОБСЄ, який побував на сході України. Представлений також фільм «Гірська жінка на війні» – про жінку, диригента хору, захисницю довкілля з позивним «Горянка», яка веде війну з алюмінієвою промисловістю в Ісландії. Вона йде на великі ризики заради захисту екології - але все змінюється, коли в її житті з'являється дівчинка-сирота з України. Також латвійських глядач мав змогу подивитися німий, чорно-білий фільм О.Довженка «Земля» , а малеча анімаційний збірник «Моя країна – Україна».

Мешканці Риги та гості столиці мали змогу під час кінофестивалю не лише переглянути українські фільми, а й познайомитися з їх авторами та акторами.

«Олександр Довженко – це також міф»

З нагоди 125-річчя режисера Олександра Довженка у Ризі у приміщенні кінокомплексу «Splendid Palace» відкрилася фотовиставка «О.П.Довженко: Життя та творчість», а також був продемонстрований німий фільм «Земля». Музичний супровід в оригіналі німого шедевру минулого століття було забезпечено сучасним популярним українським гуртом «Даха Браха».



Відкрив виставку заступник голови Національної спілки кінематографістів України, автор книги «Олександр Довженко. Загибель богів» Сергій Тримбач. Він зазначив Радіо Свобода, що стрічка «Земля» за версією ЮНЕСКО, входить до списку шедеврів світового кінематографу. У 2012 році Національний центр О. Довженка розпочав реставрацію стрічки на основі її оригінальної версії 1930 року.

Олександр Довженко – мистець світового рівня. Для України він також міф, як, зокрема, і Тарас Шевченко



«Олександр Довженко – мистець світового рівня. Для України він також міф, як, зокрема, і Тарас Шевченко, але не тому сенсі, що це якась казка, це – дійсність перетворена на міфологію, яка сьогодні так потрібна Україні», – зазначив Сергій Тримбач.

Дітлахи з Латвії дізнаються про Україну

Сценаристка у анімаційному збірнику «Моя країна Україна» письменниця, автор дитячої книги «Щоденник котячих мандрів» Світлана Конощук (творчий псевдонім Лана Ра) розповіла про анімаційний серіал «Моя країна – Україна». За її словами, дуже добре, що, проглядаючи цікавий мультфільм, про різні куточки України дізнаються й латвійські дітлахи.

«Анімаційній фільм складається з двадцяти шести серій, зараз знімається другий сезон. Кожна серія тривалістю три хвилини розповідає відому або забуту казку, історію, легенду з конкретного міста України, будь-то велике місто або маленьке село, поле або море. Я була сценаристкою фільму і мені запропонували написати книжку за цим мультом. У книжці йдеться про мандри Кота-Воркота, який мандрує різними куточками України. Було переглянуто дуже багато історичного матеріалу, щоб читаючи книжку, дітям було не лише цікаво, але й пізнавально», – зазначила Радіо Свобода Світлана Конощук.

Вперше Дні українського кіно в Ризі з успіхом пройшли 13-15 жовтня 2017 року, наразі у квітні 2018 року Київ вітав латвійських кінематографістів з найкращими фільмами під час «Днів Латвійського кіно в Україні». Як результат, започаткувалася традиція взаємного виробництва кіно між двома дружніми країнами.

Кінофестиваль «Дні українського кіно у Ризі» організовано у співпраці установ України і Латвії – Ризької Думи, Державного агентства України з питань кіно та КП «Київкінофільм», громадських організацій БФ «Двері», посольства України в Латвії. Українські фільми демонструються у кінотеатрі «Splendid Palace» з субтитрами латиською мовою.