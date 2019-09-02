Ексклюзивний репортаж з окупованого Іловайська: розповіді жителів про трагедію і життя сьогодні

«Місто-герой» – так сьогодні називає Іловайськ пропаганда угруповання «ДНР». Зараз це звичайний населений пункт далеко від лінії фронту, що страждає від безробіття і безгрошів’я. Які проблеми хвилюють жителів цього непідконтрольного Україні містечка? І що вони думають про ті страшні події? Чим живе Іловайськ сьогодні – в ексклюзивному репортажі спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії» з окупації.

Іловайськ п’ять років по тому – звичайне місто далеко в тилу угруповання «ДНР». Про пережиті бої нагадують хіба що нові склопакети над зруйнованими балконами. Але в пам’яті місцевих ті страшні дні залишилися надовго.

«Вдень, коли бомбили, звикаєш до цього бомбардування... Було страшно вночі, коли тиша – я вам передати не можу, настільки це було моторошно!» – пригадує ті часи жителька Іловайська.

«Тут було просто жахливо», – розповідає місцевий житель.

«Падали і ховалися. Сусідку мою вбило», – каже жінка.

«У мою квартиру теж снаряд потрапив. Чоловіка вбило снарядом», – додає літня жінка.

Опорний пункт, де тримали оборону українські військові – іловайська школа №14. У вересні там починається навчання. Школу змогли відновити лише через два роки після боїв.

«Ось тут яма, вони там після війни вже перепоховували всіх. Тут ось стояв «Дніпро». Але вони так, більш-менш спокійно себе поводили. Вони в садочку стояли, але наших людей не чіпали», – розповідає жінка.

На запитання: чи оговталося місто після кривавих подій, відповіла: «Ні, ще погано... І житло... Потрохи люди живуть якось. Намагаються жити».

Влітку в Іловайську – тихо і безлюдно.

«Нормально, спокійно, мирна обстановка. Працюємо – хто в Росії, хто в Україні, хто тут. Ну, залізниця працює. У нас містечко залізничників», – каже місцева жителька.

Іловайськ до війни – великий логістичний вузол. Тепер сюди приходять лише кілька електричок. Це популярний вид транспорту, а головне – дешевий. Квиток коштує 21 рубль – це 8 гривень.

«Часто їздимо, досить часто – у нас тут кума живе. Їздимо з Ясинуватої сюди. Зручно, відмінно, все добре. Графік нормальний», – каже чоловік.

Більшість часу станція Іловайська спорожніла. Угруповання «ДНР» проводить тут навчання місцевих рятувальників. Але День залізничника – все ще головне міське свято. А невиплата зарплат – головна проблема.

«Хочеться побажати залізничникам, щоб їм вчасно виплачували гідну заробітну плату, яку вони заробили!», – каже «глава» місцевої «адміністрації» Сергій Муха.

А на міському ринку – людно. З ходових товарів – сезонні овочі, продукти місцевого і російського виробництва. Але є в продажу і справжня дивина: «Кава зі Львова».

«Все є, але дуже дорого! Ми мало отримуємо. Я ось медик, але мало отримую. Хочеться все – дітей одягти-взути, поїсти. Але не вистачає!», – нарікає жителька Іловайська.

В офіційній ідеології незаконного угруповання «ДНР» Іловайськ – «місто-герой». Йому присвячують пісні.

Активно просувають культ вбитого два роки тому уродженця Іловайська Михайла Толстих на прізвисько «Гіві».

«Його всі поважали, він був незаперечним авторитетом», – виголошує під час святкувань представник бойовиків.

В Іловайськ заїжджав російський письменник-пропагандист Захар Прилєпін.

«Цілком очевидно, що ми не воюємо з Україною. Ми воюємо з анти-Україною і анти-Росією», – зявляв Прилєпін під час зустрічі з місцевими жителями.

Але навіть в дуже постраждалому від обстрілів Іловайську ідеологію «русского мира» поділяють далеко не всі. Пам’ятний знак «За оборону Іловайська» рік тому підірвали невідомі.

І хоча сьогодні в Іловайську не чути гуркіт снарядів, по-справжньому мирним життя знаменитого міста – не назвеш.

«У місті тихо. Але неспокійно... на душі!», – зітхає одна жінка.

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