У Дніпрі відкрили стелу із іменами загиблих на Донбасі бійців та Хрест на місці формування перших добробатів

На Алеї Героїв у Дніпрі до Дня захисника України відкрили нову стелу із іменами загиблих на Донбасі бійців. Як повідомив голова облдержадміністрації Олександр Бондаренко, на стелі викарбувані портрети та імена 30 українських бійців – уродженців області, загиблих упродовж останніх двох років.

У церемонії покладання квітів до стели взяли участь представники влади, військові, волонтери, громадськість та рідні загиблих.

Дніпрянка Людмила Локтіонова – мати полеглого бійця, чий портрет на стелі, – розповіла, що її син Владислав Локтіонов у 2015 році служив на Луганщині у складі 92-ї механізованої бригади. Після року служби потрапив до полону бойовиків, де перебував майже два роки і отримав інвалідність. Пізніше він знову повернувся на передову. Загинув під час мінометного обстрілу поблизу Торецька.

«Поїхав нібито на заробітки до Одеси. А потім подзвонив: «Мамулечко, пробач, що я тебе обманув, я на передовій. Я повернусь і все буде добре»… Я чула, як він куму говорив: «Я не можу, я маю бути там, я повинен відомстити». Загинув 7 червня поблизу Торецька, йому не було й 42 роки», – розказала Радіо Свобода мати.

В цілому на Алеї пам’яті у Дніпрі 17 стел. На них імена загиблих Героїв Революції Гідності та учасників бойових дій на Донбасі.

Окрім того, напередодні Дня захисника, неподалік від Алеї Героїв, відкрили Козацький хрест. Його встановили саме на тому місці, звідки у 2014 році вирушали на фронт перші українські добробати.

Цього дня військові, влада та громадськість також піднімуть Державний прапор України над військовим кладовищем, де поховані ветерани війни на Донбасі.

Під час збройного конфлікту на сході України загинули 603 мешканці Дніпропетровщини.