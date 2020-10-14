Сьогодні відзначають День захисника України

14 жовтня відзначають державне свято День захисника України.

Його запровадив у 2014 році своїм указом тодішній президент Петро Порошенко.

«З метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності і територіальної цілісності України, військових традицій і звитяг Українського народу, сприяння дальшому зміцненню патріотичного духу у суспільстві та на підтримку ініціативи громадськості постановляю: установити в Україні свято – День захисника України, яке відзначати щорічно 14 жовтня», – йдеться в документі.

Цим же указом президент скасував День захисника Вітчизни, яке відзначали 23 лютого.

З 2015 року День захисника України є вихідним днем. 14 жовтня також відзначають День Покрови Пресвятої Богородиці, День українського козацтва та річницю створення УПА.