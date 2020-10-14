США привітали Україну з Днем захисника

Посольство США привітало Україну з Днем захисника.

«Коли заступник державного секретаря США Біґен та державний секретар США Помпео приїздили до України, вони відвідували меморіали загиблим солдатам. Чому? Тому що саме солдати, пожертвувавши собою, допомогли захистити демократію, суверенітет й територіальну цілісність України з огляду на російську агресію», – заявила аташе з питань армії та оборони посольства США Бриттані Стюарт.

Вона заявила, що шанує українських чоловіків та жінок, які продовжують самовіддано докладати зусиль для захисту євроатлантичного курсу України та її кордонів.

«Ми вітаємо захисників України, дякуємо їм за самопожертву і за те, що наважуються на ризик кожного дня. Сполучені Штати є і будуть вашим непохитним партнером», – сказала Стюарт.

14 жовтня відзначають державне свято День захисника України, День Покрови Пресвятої Богородиці, День українського козацтва та річницю створення УПА.