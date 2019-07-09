На Донбасі загинув боєць, який був у полоні підтримуваних Росією бойовиків

Стало відоме ім’я військовослужбовця, який загинув у неділю, 7 липня, у зоні бойових дій на Донбасі. Це 42-річний боєць, колишній полонений проросійських бойовиків Владислав Локтіонов із Дніпра, підтвердили Радіо Свобода в правозахисній групі «Січ», яка опікувалась військовим. За попередніми даними, боєць загинув під час мінометного обстрілу поблизу Торецька.

Як повідомив керівник групи «Січ» Дмитро Рева, прощання з Владиславом Локтіоновим відбудеться у середу в Дніпрі, біля будинку на вулиці Татарській, де він мешкав зі старенькою мамою та сином.

Волонтери організували збір коштів для родини.

Владислав Локтіонов майже два роки пробув у полоні бойовиків угруповання «ЛНР». Увесь цей час у своїй військовій частині він вважався таким, що залишав бойову позицію «самовільно».

Після звільнення з полону 2018 року боєць довів у суді, що не був дезертиром. Рішення на його користь ухвалив Дніпропетровський окружний адміністративний суд. Суд зобов’язав військову частину, де служив Локтіонов, змінити формулювання про «самовільне залишення частини», яке приписувалось бійцеві, і виплатити заробітну плату за час полону.

Владислав Локтіонов у 2015 році служив на Луганщині у складі 92-ї механізованої бригади. Після року служби потрапив до полону бойовиків, де перебував майже два роки і отримав інвалідність. Пізніше він нову повернувся на фронт.