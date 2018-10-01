Екс-полонений військовослужбовець довів у суді, що не залишав військову частину «самовільно»

Екс-полонений військовослужбовець виграв суд проти військової частини, яка вважала його дезертиром, і домігся виплати зарплати за час полону.

Суд у Дніпрі частково задовольнив позовну заяву українського військовослужбовця, екс-полоненого незаконного збройного угруповання «ЛНР» Владислава Локтіонова до військової частини, де він проходив службу. Відповідне рішення у понеділок ухвалив Дніпропетровський окружний адміністративний суд.

Суд зобов’язав військову частину, де служив Локтіонов, змінити формулювання про «самовільне залишення частини», яке приписувалось бійцеві під час полону, і виплатити заробітну плату за час полону.

Як зазначив у коментарі Радіо Свобода юрист громадської організації «Правозахисна група «Січ» Володимир Плетенко, рішення суду стало досить несподіваним для нього.

«Зазвичай у таких справах, де людину обвинувачують або на неї падає тінь, що вона самовільно залишила військову частину, суд не ризикує і стає на бік військової частини. Тут відбулось по-іншому. Суддя задовольнила наш позов щодо оскарження одного з пунктів наказу про звільнення військового – в частині, де його визнали таким, що «самовільно залишив військову частину». А за цим, відповідно, слідує грошове забезпечення», – сказав Володимир Плетенко.

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Суд не задовольнив деякі вимоги бійця, зокрема, щодо витребування медичних документів та врахування до пенсійного стажу років перебування в полоні.

Позивач – демобілізований боєць Владислав Локтіонов – у 2015 році служив на Луганщині у складі 92-ї механізованої бригади. Після року служби потрапив до полону сепаратистів, де перебував майже два роки і отримав інвалідність.

У суді він намагався не тільки довести, що самостійно не полишав місце служби, а й відсудити грошове забезпечення, яке не виплачувалося йому під час перебування у полоні, а також отримати пільги, якими користуються учасники бойових дій на Донбасі.

Водночас відповідач – військова частина – наполягала на іншій версії дій бійця: військові стверджували, що під час несення служби на спостережному посту він самовільно залишив військову частину – переплив річкою на бік противника. Військова частина вважала Локтіонова дезертиром.