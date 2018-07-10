Як довести, що ти не дезертир? Після повернення з полону військовий судиться зі своїм командуванням

Дніпро – У вівторок у Дніпрі в окружному адмінсуді розпочався розгляд адміністративного позову екс-полоненого Владислава Локтіонова, бійця 92-ї бригади, до своєї військової частини. За словами колишнього бранця, ті майже два роки, які він провів у полоні бойовиків «ЛНР», командування бригади кваліфікувало як «самовільне залишення частини». А після повернення з полону його звільнили з лав війська не за станом здоров’я – у полоні чоловік нажив «букет» складних захворювань, а з формулюванням «службова невідповідність». Колишній боєць вимагає зняти з нього всі підозри, зарахувати місяці полону до стажу служби і виплатити за цей період зарплатню. Між тим у військовій частині заявляють, що провели службове розслідування і досі не певні, яким чином військовий потрапив до рук сепаратистів. Правозахисники наполягають на тому, щоб справу в суді розглянули об’єктивно і неупереджено.

Навесні 2016 року дніпрянин-добровелець Владислав Локтіонов служив розвідником-кулеметником у 92-ій механізованій бригаді. Розповідає: стояли у районі Лобачева на Луганщині. Позиції українських бійців і супротивника відділяли лічені метри – течія Сіверського Дінця. Заступивши на бойове чергування, як згадує Владислав, він ухвалив рішення, за яке багато разів потім пожалкував: угледівши, що човен, який мав бути на українському боці, опинився на боці сепаратистів, вирішив швидко «мотнутись» і забрати його. Тоді й потрапив у засідку бойовиків.

Владислав Локтіонов зауважує: перш ніж вирушити за човном, у телефонному режимі отримав усний наказ командира – забрати плавзасіб. З українського боку його «прикривав» товариш по службі. А втім, пізніше, коли він уже був у полоні бойовиків, у військовій частині провели службове розслідування і кваліфікували його дії як «самовільне залишення частини». Військова прокуратура Луганської області відкрила проти бійця кримінальне провадження за підозрою в дезертирстві. Ця справа, зауважує боєць, уже два роки лежить у слідчих, його самого досі навіть не викликали на допит.

«Я ніколи не був зрадником»…

Відтак чоловік вирішив оскаржувати дії військової частини. Він вимагає зняти підозри в «самоволці», демобілізувати не за «службовою невідповідністю», а через стан здоров’я, й виплатити зарплату за місяці, проведені в полоні. За той час «набігло» кілька сотень тисяч гривень, ці гроші йому – батькові-одинакові, який сам виховує 6-річного сина, – будуть незайвими, зауважує екс-полонений.

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У наказі написали, що звільнили «через службову невідповідність». Дали мені такий документ, що мене з таким навіть у тюрму не візьмуть. Хоча в мене на руках є довідка з СБУ, що я перебував у полоні. Якби я хотів здатись, я б не йшов воювати

«Після того, як я повернувся з полону, мене бригада швиденько демобілізувала. За півдня зробили всі документи, дали копняка під зад. У наказі написали, що звільнили «через службову невідповідність». Дали мені такий документ, що мене з таким навіть у тюрму не візьмуть. Хоча в мене на руках є довідка з СБУ, що я перебував у полоні. Такі довідки видавали всім військовополоненим, яких незаконно утримували. Також у бригаді мені видали медалі, подяку, посвідчення учасника бойових дій, у мене нормальні характеристики. Як це, якщо «невідповідність»? Я виконував усний наказ прапорщика. Я ніколи не був зрадником. Я був добровольцем, майже рік пробув «на передку», у мене є бойові товариші, які можуть мене охарактеризувати. Якби я хотів здатись, я б не йшов воювати», – додає колишній полонений.

Висновок – «самовільне залишення військової частини»

У військовій частині, де служив Локтіонов, заявляють: після потрапляння бійця до рук сепаратистів провели службове розслідування. Висновок – «самовільне залишення частини» – базується на свідченнях інших військових.

Відомо, що під час несення служби особа здійснила переміщення через річку Сіверський Донець, далі її доля була невідома, окрім того, що вона була визволена начебто з полону

«У військовій частині А0501 проведене службове розслідування за фактом самовільного залишення військової частини позивачем, за результатами якого встановлено, що під час служби на спостережному посту позивач самовільно залишив військову частину. Матеріали службового розслідування разом із наказом про результати передані до військової прокуратури Луганського гарнізону, за результатами відкрите кримінальне провадження. На даний час органами досудового розслідування не ухвалено жодного рішення. Відомо, що під час несення служби особа здійснила переміщення через річку Сіверський Донець, далі її доля була невідома, окрім того, що вона була визволена начебто з полону. Так, у позовній заяві є інформація щодо службових відзнак особи. Але особа може прекрасно нести військову службу, але в окремий момент характеризується окремий вчинок», – сказав помічник командира військової частини з правової роботи Дмитро Хірний.

Справа складна, але виграшна – юрист

Дніпровські правозахисники, які зацікавились справою Владислава Локтіонова, зауважують: відомий не один такий випадок, коли бранці бойовиків у своїх військових частинах числилися порушниками статуту і навіть дезертирами. Потім ці звинувачення знімали.

Юрист «Правозахисної групи «Січ» Володимир Плетенко зазначає: бригада Владислава Локтіонова зараз намагається представити справу так, нібито військовий із власної примхи залишив свій пост.

Справа складна. Та я вірю, що ця справа виграшна. Навіть якщо не розглядати те, яким чином він потрапив до полону, то те, що військова частина не виплатила йому грошового забезпечення, – уже неправомірно

«Люди потрапляють до полону за різних обставин. Часто це нестандартні ситуації, обставини, які не залежать від людини, або ж людина припустилась якоїсь помилки. Все покажуть свідки, матеріали справи. У матеріалах у Владислава мова йде про «дискредитацію батьківщини». Це радянське формулювання і незрозуміло, про що мова взагалі йде. Так давайте з’ясовувати! Я так розумію, Міністерство оборони хоче, аби на ньому не було жодної плями. Але ж ситуації бувають різні, це бойова обстановка і людина могла вчинити по-різному. Справа складна. Та я вірю, що ця справа виграшна. Навіть якщо не розглядати те, яким чином він потрапив до полону, то те, що військова частина не виплатила йому грошового забезпечення, – уже неправомірно», – зазначає юрист.

У вівторок в окружному адмінсуді Дніпра до розгляду по суті справи Владислава Локтіонова не дійшли. Обидві сторони процесу заявили, що клопотатимуть про залучення свідків, і суддя надала їм тиждень на підготовку необхідних документів. Владислав Локтіонов заявив, що правомірність його дій зможуть засвідчити його товариші, які були з ним на чергуванні.

Тим часом юристи правозахисної групи «Січ» цими днями спрямували справу Владислава Локтіонова – в числі справ семи екс-полонених – до Європейського суду з прав людини. Це скарги як проти держави Україна, яка, на думку правозахисників, не змогла захистити своїх військових, так і проти Росії, яка контролює частину територій у зоні протистояння.