У Львові провели марш на честь захисників України

У Львові ветерани Збройних сил України провели марш на честь захисників України. До них долучились родини тих, хто поклав життя за українську державу, волонтери, ті, хто підтримав ініціативу.

Марш розпочався від пам’ятника провідникові ОУН Степанові Бандері і пройшов до пам’ятника українському поетові, художнику Тарасові Шевченку.

Мати українського воїна Тараса Матвіїва Валентина прочитала вірш сина. Його життя обірвалось 10 липня 2020 року, коли він урятував двох побратимів.

Один із організаторів маршу, захисник України Артур Кирєєв зауважив Радіо Свобода, що головний сигнал ходи – перемога за нами.

«Сьогодні кожен має вийти з дому і подякувати хлопцям за мирне небо. Ми у військовий госпіталь завезли подарунки хлопцям, щоб їх мотивувати до одужання. Цей марш не політичний, але я незадоволений політикою в Україні. У єдності наша сила – це ми показуємо сьогодні ворогові», – каже ветеран АТО Артур Кирєєв.

Жодних політичних гасел під час маршу не було, їх заборонили приносити організатори заходу. Відтак політики на ходу майже не прийшли, за винятком кількох.

«Сьогодні свято захисників, щоб нагадати собі і українцям, що без воїнів не буде України і захисників треба поважати і про них пам’ятати. Україна була і буде, і ми зробимо все, щоб вона була незалежна, не дамо забути пам’ять про загиблих», – сказав танкіст Анатолій Самброс.

Марші з нагоди Дня захисника України відбувалися і в інших містах, зокрема в Києві.