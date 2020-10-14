У Дніпрі відкрили виставку про Маркіяна Паславського – американця українського походження, який загинув на Донбасі

У Музеї АТО в Дніпрі на День захисника України презентували виставку «Нью-Йорк – Іловайськ: вибір», присвячену Маркіянові Паславському – американцеві українського походження, який пішов добровольцем на фронт і загинув у боях за Іловайськ 2014 року.

Як розповів науковий співробітник Київського музею української діаспори Назар Розлуцький, Маркіян Паславський народився в родині українських емігрантів у США. Закінчив Вест-Пойнт – військову академію Збройних сил США, став офіцером американської армії, служив у Туреччині. Пізніше успішно займався бізнес-консультуванням. На початку 1990-х переїхав до України, брав участь у Помаранчевій революції і Революції гідності. Після анексії Криму Паславський вирішив стати добровольцем і відмовився від громадянства США на користь українського. Участь у бойових діях на сході України брав у складі батальйону «Донбас».

Експозиція презентує сотню світлин і десятки особистих речей добровольця. Серед експонатів – вест-пойнтівський військовий мундир Паславського, улюблені книжки, а також фото самого бійця.

«Це комплексний проєкт, який демонструє не просто постать Паславського, а єдність українців – «материка», як ми називаємо Україну як батьківщину, і українців діаспори, українського та американського народів. Він демонструє вибір людини – вибір Марка Паславського, який пішов на фронт, бо захотів бути українцем», – сказав Назар Розлуцький.

Бойовий побратим Маркіяна, Віталій Фоменко з Дніпра, розповідає: досі пам’ятає посмішку Маркіяна.

«Ми виїжджали з Марком і в Мар’їнку, несли службу в Кураховому – у пансіонаті й школі. Щоранку ми з ним віталися, перемовлялись кількома словами. З нього лився такий позитив, така енергетика добра, яка заряджала», – розповів Віталій Фоменко.

Виставку «Нью-Йорк – Іловайськ: вибір» підготували разом столичні музеї – Музей української діаспори і Музей Революції гідності. Її вже показували в Києві й Тернополі – на батьківщині предків бійця.

Виставка працюватиме в Дніпрі до 29 листопада. Далі її планують показувати в інших містах, а також за кордоном.