У Києві відбувається «Марш УПА» – трансляція

У Києві відбувається «Марш УПА 2020». Радіо Свобода транслює подію наживо.

Серед організаторів – праворадикальна організація «Національний корпус», ВО «Свобода», «Правий сектор». До акції планують долучитися члени «Руху опору капітуляції».

Колона пройде бульваром Шевченка, Хрещатиком, майданом Незалежності і завершить ходу біля Офісу президента України. Початок маршу запланований на 14:00.

Учасники заявили, що підуть до урядового кварталу з вимогою

ухвалити Закон про колаборантів. У вересні 2020 року міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України оголосило, що готує пакет законопроєктів щодо перехідного періоду після гарячої фази конфлікту на Донбасі, включно з питанням колаборації.

14 жовтня відзначають державне свято День захисника України, День Покрови Пресвятої Богородиці, День українського козацтва та 78-у річницю створення Української повстанської армії.

Хто учасники?

Партія «Національний корпус» і її напіввоєнізоване крило «Національні дружини» належать до так званого «Азовського руху», який започаткувала частина радикально налаштованих колишніх бійців нинішнього окремого загону спеціального призначення Національної гвардії. Лідером партії є колишній депутат парламенту і екскомандир «Азову» Андрій Білецький.

Навесні 2019 року в доповіді Державного департаменту США щодо прав людини «Національний корпус» був визнаний «групою ненависті», яка «вчиняла довільні затримання людей із очевидною згодою правоохоронних органів, здійснювала напади на журналістів, представників нацменшин (ромів) та ЛГБТ-спільноти».

Всеукраїнське об’єднання «Свобода» створене в результаті об’єднання активістів націоналістичних громадських організацій: Варта Руху, Студентське Братство, ОУМ «Спадщина», Українські Ветерани Афганістану. 13 жовтня 1991 року відбувся установчий з’їзд, який проголосив створення Соціал-національної партії України. У 2004 році політична сила була перейменована у ВО «Свобода». Її очолює Олег Тягнибок.

Рух «Правий сектор» складається з добровольчого корпусу «Правий сектор», однойменної партії та організації «Права молодь». Він створений на початку подій Євромайдану 28 листопада 2013 року як спілка правих організацій і окремих активістів.

«Рух опору капітуляції» був створений влітку 2019 як позапартійне утворення за участі інтелектуалів та громадських діячів. Лідери Руху заявляють про правоцентристьку ідеологію, виступають проти російського впливу і втілення політичної частини Мінських домовленостей.