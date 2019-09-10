Посол США: судячи з усього, Трамп і Зеленський можуть гарно поладнати між собою

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський можуть поладнати між собою, повідомив тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор в інтерв’ю Українській службі «Голосу Америки».

«Це важливо для лідерів – мати особисті стосунки. І дехто вважає, що ці стосунки можуть виявитись дуже добрими. Погляньте лишень на цих двох людей! Судячи з усього, вони можуть гарно поладнати між собою. Тож це важлива річ», – сказав Тейлор.

На його думку, зустріч президентів може відбутися в Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї ООН наприкінці вересня.

«Президент Трамп має свій графік зустрічей, президент Зеленський має свій графік. І йдеться про те, щоб узгодити ці графіки між собою», – зазначив Тейлор.

Він припустив, що президенти США можуть обговорити безпекову допомогу Україні та боротьбу з корупцією.

За даними Міністерства закордонних справ України, Зеленський розпочне візит до Сполучених Штатів 23 вересня, проте дата зустрічі з Трампом ще не визначена.