«Слуга народу» Дубінський відгуляв на дні народження бізнес-партнера Коломойського в компанії олігархів

Народний депутат від «Слуги народу» Олександр Дубінський відвідував день народження Михайла Кіпермана – бізнес-партнера Ігоря Коломойського. Окрім самого Коломойського, на святі були присутні й низка інших олігархів. Про це йдеться в розслідуванні журналістів програми «Схеми: корупція в деталях» (спільних проєкт Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший»).

Знімальна група зафіксувала, як 15 жовтня привітати бізнесмена Михайла Кіпермана до ресторану Queen Country Club у Київській області приїхали гості: один із його найближчих друзів та бізнес-партнерів Ігор Коломойський, народний депутат з фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський, а також олігархи Павло Фукс і Геннадій Боголюбов.

Серед візитерів того дня «Схеми» помітили також бізнес-партнера Коломойського та співвласника студії «Квартал 95» Тімура Міндіча, народного депутата та давнього товариша й бізнес-партнера Коломойського Ігоря Палицю, бізнесмена Ігоря Суркіса та його брата, депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Григорія Суркіса.

Поміж інших – ексдепутат та товариш Коломойського Євгеній Гєллєр, а також Олександр Лазорко – екскерівник «Укртранснафти», раніше підконтрольної олігарху.

Під час святкування журналістів помітили охоронці і спробували перешкодити зйомці, засвічуючи об’єктив ліхтарями.

«Що народний депутат від президентської політсили робив на вечірці з представниками неформальної бізнесової групи «Приват» – Коломойським, Боголюбовим, Кіперманом? До того, як обратися депутатом, Дубінський працював на телеканалі «1+1», який належить Ігорю Коломойському. Пов’язують Дубінського з олігархом і відтоді, як журналіст став парламентарем», – йдеться у розслідуванні.

На питання, що пов’язує «слугу народу» з бізнес-партнером Коломойського, Дубінський відповів: «Я з Михайлом Кіперманом знайомий достатньо давно. Ми товаришуємо та спілкуємось. Інтересів, бізнесу або якихось спільних питань у нас із ним немає, проте є прекрасні людські товариські стосунки».

А потім звернувся до журналіста Михайла Ткача з зустрічним питанням: «Ви працювали на телеканалі «1+1», якщо мені пам’ять не зраджує. Який належав Коломойському. Чи не підтверджує це той факт, що ви досі захищаєте інтереси Коломойського у своїх розслідуваннях? … Факти і твердження – це, знаєте, таке... трохи... безглуздо».

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Ігор Коломойський у коментарі «Схемам» заперечив, що Дубінський представляє інтереси олігарха у парламенті: «Перш за все він представляє інтереси виборців, які його обрали».

І додав, що на дні народженні Михайла Кіпермана була велика кількість людей, які «не мають жодного відношення до групи «Приват»: «І таких була переважна більшість. Це були друзі Кіпермана, які прийшли його привітати. Там, я не знаю, було 100 людей, 150. І якщо з вашою термінологією погодитись, то від групи «Приват» там було максимум відсотків 10, ну, може, 15 – з присутніх гостей».

У розслідуванні «Схеми» також згадали про зустріч Дубінського 5 грудня з особистим адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джуліані, під час його приїзду до Києва. Про неї в той день повідомив у своєму телеграм-каналі сам парламентар.

Економічний оглядач та автор книги «Приватна історія» Андрій Яніцький пояснює: «Коломойський вважає, що правосуддя в США працює так само як в Україні. Тобто, можна так само на нього вплинути. І він, звісно, шукає якісь шляхи, як це можна зробити. Ось він знайшов такий контакт, як адвокат пана Трампа. Звісно, вони особисто, наскільки я знаю, не зустрічалися. Навіть більше, він казав про нього якісь не дуже хороші речі. Але останні зустрічі адвоката пана Трампа, власне, з паном Дубінським говорять про те, що він все ж таки цю стежку знайшов».

Раніше стало відомо, що у США ФБР веде розслідування щодо олігарха Коломойського через можливі фінансові злочини, зокрема відмивання коштів.

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Дубінський у коментарі запевнив, що під час зустрічі з Джуліані «прізвище Коломойського загалі не згадували».

«Ініціатором цієї зустрічі був пан Джуліані. Він до мене звернувся з питанням, точніше, з проханням приїхати на зустріч і розповісти про розслідування, які я вів щодо виведення грошей Януковичем і Порошенком, потім – про інвестиції в облігації України», – сказав народний депутат.

Коломойський розповів, що «про жодні плани його зустрічей з Джуліані не був в курсі» і додав: «Коли ти знаходишся під якимось розслідуванням, пильною увагою, то це не сприяє твоєму бізнесу, створює певні труднощі, але я вам скажу відверто – я не вірю в жодні варіанти допомоги з боку чинного президента, майбутнього президента, адміністрації до вирішення таких проблем, в такій країні, як в США».