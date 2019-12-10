Пошукові запити Google-2019: «Зеленський» поступився лише «Грі престолів»

Компанія «Google Україна» оприлюднила найпопулярніші пошукові запити українців у 2019 року.
Серед топ-запитів 2019 року – «Гра престолів 8 сезон», «Зеленський», «Юлія Началова», «Заворотнюк», «Результати виборів 2019», «Децл», «Чорнобиль», «Дебати», «Порошенко» та «Євробачення 2019».
У розділі «Персона року» лідирують «Володимир Зеленський», «Анастасія Заворотнюк», «Петро Порошенко», «MARUV», «Потап», «Ігор Смешко», «Ігор Коломойський», «Біллі Айліш», «Валерій Легасов» та «Алла Мазур».
У категорії «Фільм року» – «Джокер», «Месники: Фінал» та «Аквамен». Серед телевізійних шоу найчастіше шукали «Євробачення 2019», «Холостяк 2019», «Оскар 2019», «Право на владу» та «Голос країни 2019».
Крім того, жителі України шукають, що таке «томос», «подагра», «формула Штайнмаєра», «чому падає долар», «чому помер Децл» та «чому померла Юлія Началова».
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