Російське слідство назвало причину смерті репера Децла

Російський музикант, репер Кирило Толмацький, який виступав під псевдонімом Децл, помер від гострої серцевої недостатності, що стала ускладненням захворювання серця, повідомляють російські слідчі.

Будь-яких тілесних ушкоджень судово-медична експертиза не виявила, йдеться в повідомленні прес-служби Слідчого комітету по Удмуртській республіці.

Як повідомляє російська державна агенція новин «РИА Новости» з посиланням на батька музиканта Олександра Толмацького, на розтині судмедексперти виявили у Децла вроджене захворювання серця – гіпертрофічну кардіоміопатію.

Мати музиканта раніше назвала причиною зупинки серця перенавантаження. Децл записав за останні півроку два альбоми.

Про смерть Децла стало відомо 3 лютого. У цей час музикант перебував на гастролях в російському Іжевську. Йому стало зле після концерту. Кирилу Толмацькому було 35 років.