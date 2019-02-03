Російські слідчі перевіряють обставини смерті Децла

Російські слідчі проводять дослідчу перевірку за фактом смерті репера Кирила Толмацького, що виступав під псевдонімом Децл.

«Призначена дослідча перевірка, слідчі оглядають місце події, буде проведена судово-медична експертиза», – цитують російські ЗМІ прес-службу слідчого управління Слідчого комітету Росії по Удмуртії.

Про смерть музиканта в ніч на 3 лютого повідомив його батько Олександр Толмацький.

Як повідомив російським ЗМІ концертний директор музиканта, йому стало зле після концерту в Іжевську ввечері 2 лютого. Ймовірною причиною смерті 35-річного музиканта називають зупинку серця.

Популярність Децл здобув на межі 1990-х і 2000-х років у підлітковому віці. Він став одним із перших виконавців хіп-хопу російською мовою, що здобули широку популярність. Його дебютний альбом «Хто? Ти» був проданий тиражем у понад мільйон примірників.

Він виступав також під псевдонімом Detsl aka Le Truk. Останній альбом Децла «Неважливо хто там біля керма» вийшов у листопаді 2018 року.