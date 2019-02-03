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03 Лютий 2019, Київ 14:35
Новини | Міжнародні

Російські слідчі перевіряють обставини смерті Децла

Про смерть музиканта в ніч на 3 лютого повідомив його батько

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Російські слідчі проводять дослідчу перевірку за фактом смерті репера Кирила Толмацького, що виступав під псевдонімом Децл.

«Призначена дослідча перевірка, слідчі оглядають місце події, буде проведена судово-медична експертиза», – цитують російські ЗМІ прес-службу слідчого управління Слідчого комітету Росії по Удмуртії.

Про смерть музиканта в ніч на 3 лютого повідомив його батько Олександр Толмацький.

Як повідомив російським ЗМІ концертний директор музиканта, йому стало зле після концерту в Іжевську ввечері 2 лютого. Ймовірною причиною смерті 35-річного музиканта називають зупинку серця.

Популярність Децл здобув на межі 1990-х і 2000-х років у підлітковому віці. Він став одним із перших виконавців хіп-хопу російською мовою, що здобули широку популярність. Його дебютний альбом «Хто? Ти» був проданий тиражем у понад мільйон примірників.

Він виступав також під псевдонімом Detsl aka Le Truk. Останній альбом Децла «Неважливо хто там біля керма» вийшов у листопаді 2018 року.

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