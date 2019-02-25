Церемонія під знаком скромності: як вручали кінопремію «Оскар-2019»

25 лютого у Лос-Анджелесі відбулась церемонія вручення нагороди Американської академії кінематографічних мистецтв і наук. Цьогоріч на церемонії не було ведучих – кожну категорію оголошували щоразу різні популярні актори.
Хто ж отримав омріяну статуетку? Радіо Свобода зібрало весь список переможців.
Цьогорічна церемонія вручення відбулась під гаслом скромності – без особливих перфомансів, без гучних заяв, пафосу й помпезності. Багато уваги – традиційно – було приділено стрічкам, які порушують важливі соціальні питання – расизм, гомофобію, сексизм.
Тож хто повіз додому статуетку?
- Найкраща актриса другого плану — Реджайна Кінг («Якби Біл-стріт могла заговорити»)
- Найкращий документальний фільм — «Вільний підйом наодинці»
- Найкращий грим та зачіски — «Влада»
- Найкращий дизайн костюмів — «Чорна Пантера»
- Найкращий художник-постановник — «Чорна Пантера»
- Найкраща операторська робота — Альфонсо Куарон («Рома»)
- Найкращий монтаж звуку — «Богемна рапсодія»
- Найкраще зведення звуку — «Богемна рапсодія»
- Найкращий фільм іноземною мовою — «Рома»
- Найкращий монтаж — «Богемна рапсодія»
- Найкращий актор другого плану — Махершала Алі («Зелена книга»)
- Найкращий анімаційний фільм — «Людина-павук: навколо Всесвіту»
- Найкращий анімаційний короткометражний фільм — «Бао»
- Найкращий документальний короткометражний фільм — «Крапка. Кінець речення»
- Найкращі візуальні ефекти — «Людина на Місяці»
- Найкращий ігровий короткометражний фільм — «Шкіра»
- Найкращий оригінальний сценарій — «Зелена книга»
- Найкращий адаптований сценарій — «Чорний кланівець»
- Найкращий саундтрек — «Чорна Пантера»
- Найкраща пісня — «Shallow» («Народження зірки»)
Саундтрек до стрічки «Народження зірки» – й досі у світових чартах. Леді Гага і Бредлі Купер виконали пісню наживо.
- Найкращий актор — Рамі Малек.
За «Оскар» також боролись Вігго Мортенсен, Бредлі Купер, Віллем Дефо і Крістіан Бейл.
У своїй промові переможець емоційно закликав всіх не боятись бути собою та вірити у власні сили: «Ми створили фільм про гомосексуала та мігранта. Ми тяжіємо до таких історій. Я – син мігрантів із Єгипту, американець в першому поколінні. І частина моєї історії пишеться тут»
- Найкраща актриса — Олівія Колман.
Олівія Колман отримує свій «Оскар» вперше. І варто сказати, що в причесаному офіціозі цьогорічної церемонії саме Колман стала променем безпосередності. В той час як більшість акторів виходили на сцену із заготованими промовами та подяками, Олівія Колман явно не очікувала, що перемога дістанеться саме їй. Тому її промова звучала часто звучала досить незграбно, що додає самій акторці неповторного шарму.
- Найкращий режисер — Альфонсо Куарон
За перемогу боролись також Бредлі Купер, Спайк Лі, Йоргос Лантімос, Адам Маккей і Павел Павліковський.
Куарон отримав «Оскар» за режисуру фільму «Рома». Це атмосферна чорно-біла стрічка про життя звичайної родини в 70-х роках у Мехіко.
- Найкращий фільм — «Зелена книга»
Такий вибір Американської кіноакадемії аж ніяк не здивував критиків. Стрічка «Зелена книга» була одним із лідерів для букмекерів. Тим більше, що на початку січня фільм уже здобув три «Золоті глобуси» із п’яти номінацій.
«Зелену книгу» вже зараз можна переглянути в українському прокаті.
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