Заступник міністра: Україна виграє юридичну війну проти Коломойського в справах «Приватбанку»

Україна виграє юридичну війну проти бізнесмена Ігоря Коломойського у справах «Приватбанку», заявляє заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Качка.

«Ми виграємо цю війну, повільно, але виграємо, але медіа та експертам подобаються перемоги Коломойського більше», – сказав Качка на конференції в Лондоні, присвяченій реформам в Україні.

Качка очікує, що судові процеси триватимуть 2-3 роки і будуть супроводжуватися «багатьма погрозами».

У відповідь віцепрезидент Європейського банку реконструкції та розвитку Алан Піллу закликав українську владу зайняти ще чіткішу позицію. «Ми хочемо, щоб більше не було суперечливих сигналів та хочемо знати, що саме робитиме влада, якщо суд поверне банк Коломойському», – зазначив банкір. Пілу наголосив, що треба повернути не лише 5,5 мільярда гривень, які зникли з «Приватбанку», а 15 мільярдів з усієї банківської системи України.

Ведучий дискусії в Сhatham House у Лондоні, редактор Financial Times Ніл Баклі зі свого боку поцікавився, чому в Україні не порушили кримінальну справу проти Ігоря Коломойського.

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів «Приватбанку», найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови.

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155 мільярдів гривень.

Як заявили в НБУ, до націоналізації «Приватбанку» завдали збитків щонайменше на 5,5 мільярдів доларів.

Коломойський назвав «маячнею» опубліковані Національним банком України дані.

Упродовж останніх років українська влада протистоїть колишнім акціонерам «Приватбанку» в українських та іноземних судах.

15 жовтня Апеляційний суд Лондона підтвердив, що англійський суд має право розглядати позов українського «Приватбанку» щодо шахрайства проти колишніх власників установи – Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

Згодом Господарський суд Києва припинив розгляд провадження за позовом колишніх акціонерів «Приватбанку» про повернення їм акцій фінансової установи, поки питання фінансової установи розглядається в інших судах.