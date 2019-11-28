НБУ захищатиме свою репутацію від «наклепів» Дубінського у суді – регулятор

Національний банк України повідомив, що захищатиме свою ділову репутацію у суді через позов до депутата Верховної Ради від партії «Слуга народу» Олександра Дубінського. Як йдеться на сайті регулятора 28 листопада, відповідне провадження відкрив Солом’янський райсуд Києва 12 листопада.

«Правління Національного банку України переконане, що через Олександра Дубінського, якого в медіа називають рупором олігарха Ігоря Коломойського, реалізується цілеспрямована інформаційна атака на Національний банк. За нею, вочевидь, «стоїть» власне сам ексвласник «Приватбанку», який із часу націоналізації «Приватбанку» (три роки тому) намагається уникнути повернення коштів, виведених із банку до входження держави в його капітал. Негатив та наклеп, вимоги та очікування «тієї» сторони систематично озвучуються Дубінським або пов’язаними з ним інформаційними ресурсами», – йдеться в повідомленні НБУ.

Центробанк вимагає від Олександра Дубінського спростувати недостовірну інформацію, поширену ним і інтернеті в обліковому записі DubinskyPro на Youtube та у Facebook.

Сам Дубінський наразі не реагував на заяву НБУ і вимогу центробанку про спростування.

Раніше депутат Олександр Дубінський заявляв, що керівництво НБУ нібито організувало схему виведення банків із ринку за хабарі від їхніх акціонерів для подальшої виплати компенсацій із держбюджету. Також Дубінський звинувачував НБУ в надмірному зміцненні курсу гривні.

27 листопада Національний банк України звинуватив бізнесмена Ігоря Коломойського в організації «сфокусованої атаки» на головну фінансову установу країни. Сам Коломойський ці заяви НБУ публічно не коментував.

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів «Приватбанку», найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови.

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155 мільярдів гривень.

Як заявили в НБУ, до націоналізації «Приватбанку» завдали збитків щонайменше на 5,5 мільярдів доларів.

Колишній акціонер «Приватбанку» Ігор Коломойський назвав «маячнею» опубліковані Національним банком України дані.