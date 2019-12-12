«Схеми» зібрали докази можливих таємних нічних зустрічей Зеленського з Коломойським

Знімальна група програми «Схеми» зафіксувала низку фактів, які можуть свідчити про те, що Володимир Зеленський міг зустрічатись з олігархом Ігорем Коломойським щонайменше тричі протягом двох місяців – на території багатоповерхового будинку в центрі Києва, де мешкає президент. У двох з трьох випадків туди також у той же час приїжджали перший помічник президента Сергій Шефір та помічник президента Андрій Єрмак.

Журналісти зафіксували, як пізно ввечері​ 31 жовтня із офіса Ігоря Коломойського виїхав мікроавтобус «Мерседес» та заїхав у підземний паркінг будинку на Грушевського, де мешкає президент.

На території будинку «Схеми» також помітили автівки, якими користуються перший помічник Зеленського Сергій Шефір та його ж помічник Андрій Єрмак. Журналісти звернули увагу, як довкола будівлі чатували співробітники управління державної охорони.

Згодом знімальна група зафільмувала, як «Тойота кемрі» Андрія Єрмака заїхала до паркінгу, та покинула територію будинку. Втім, вже за декілька хвилин автівка повернулася на територію будинку. А за півтори години звідти майже одночасно виїхали автівки, якими користуються Андрій Єрмак та Сергій Шефір. Машина першого помічника президента, за спостереженнями журналістів, заїхала тоді до котеджного містечка, де мешкає Шефір.

Цю ж його автівку раніше «Схеми» бачили біля офісу Ігоря Коломойського. Тоді Шефір підтвердив, що приїжджав до олігарха, а Коломойський – спростував.

Два тижні потому, 15 листопада журналісти зафіксували, як територію будинку, де мешкає президент України, одночасно залишили автівки Єрмака та Шефіра. Згодом з паркінгу будинку виїхав мікроавтобус «Мерседес Віано», який знімальна група раніше постійно бачила біля офісу Коломойського. Цією автівкою, в тому числі, користувався співвласник «Кварталу 95» Тімур Міндіч, який також мешкає в будинку на Грушевського.

«Однак Міндіч завжди виходить з авто на вулиці, а не у паркінгу», – йдеться у розслідуванні.

Знімальній групі вдалось зафіксувати, як автобус заїхав на закриту територію будинку, де мешкає Ігор Коломойський.

Світло у вікнах будинку спочатку не горіло, але вже за 5 хвилин з‘явилось в одному з них.

Знімальній групі також вдалося помітити, як це авто, в тому числі, возить охоронця Коломойського після робочого дня.

Крім того, журналістам також вдалось зафіксувати ще одну можливу зустріч олігарха у будинку на Грушевського, де проживає президент Зеленський. В ніч на 19 жовтня із закритої території цього будинку виїхала «Шкода суперб».

Автівка повернула у напрямку будинку, де мешкає Ігор Коломойський. Знімальна група «Схем» змогла зафіксувати лише закриті ворота і охоронця. За 5 хвилин журналісти побачили, як та сама «Шкода» разом з кортежем олігарха попрямувала у бік офісу Коломойського. Автомобіль заїхав на підземний паркінг.

Це авто «Схеми» неодноразово фіксували і біля офісу Ігоря Коломойського, і біля будинку, де він мешкає. Як з‘ясували журналісти, у одній із квартир зареєстрований його бізнес-партнер Геннадій Боголюбов, а в іншій – компанія Дмитра Дубілета, ІТ-директора «ПриватБанку» до його націоналізації.

«Схеми» відправили запит в Офіс президента із запитаннями до Володимира Зеленського, відповіді поки не отримали.

Сергій Шефір та Андрій Єрмак заперечили наведену інформацію щодо зустрічей із Коломойським у будинку на Грушевського. Сам Коломойський заявив у коментарі «Схемам», що з моменту обрання Зеленського президентом бачився з ним «один раз»: «Нічого не змінилося. Так, рідко, іноді може смс-ку якусь, комікс якийсь відправлю».

На запитання, чи є якісь люди, які виконують функцію комунікаторів між ним та президентом, відповів: «У нас немає з президентом Зеленським ніяких інтересів, які перетинаються. Ми ніяк не пов'язані».

Ігор Коломойський повернувся в Україну після обрання президентом Володимира Зеленського. Від червня 2017-го він постійно мешкав у Женеві, а у вересні 2018-го перебрався до ізраїльського міста Герцлія.

Раніше «Схеми» розповіли про непублічні зустрічі представників «нової влади» президента Зеленського з великими забудовниками та олігархами, які можуть мати значний вплив на життя всієї країни.

Так, журналісти зафіксували, як наприкінці жовтня перший помічник президента Володимира Зеленського Сергій Шефір неафішовано приїжджав до офісу олігарха Ігоря Коломойського. А заступник голови Офісу президента Богдана Андрій Смирнов таємно навідувався до будівлі, де розташований офіс колишнього очільника СБУ часів Януковича та віцепрем’єр-міністра уряду Азарова Валерія Хорошковського. А наближений до президента Володимира Зеленського актор студії «Квартал 95» Міка Фаталов непублічно відвідував у вересні прем’єр-міністра України Олексія Гончарука разом зі столичним забудовником Артуром Мхітаряном.