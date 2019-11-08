Заступник Богдана Смирнов непублічно відвідував офіс Хорошковського – «Схеми»

Заступник керівника Офісу президента України Володимира Зеленського Андрій Смирнов відвідував київський офіс Валерія Хорошковського, бізнесмена, колишнього голови Служби безпеки України часів президентства Віктора Януковича й ексміністра уряду Миколи Азарова. Про це йдеться у розслідуванні програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») «Гра у хованки».

Як зафіксували журналісти, ввечері 30 жовтня з Офісу президента виїхав автомобіль Skoda Superb, зареєстрований на Державне управління справами, і приїхав до будівлі, де розташований офіс політика часів Віктора Януковича Валерія Хорошковського. Поруч із будівлею журналісти помітили й авто самого Хорошковського.

Із відомчої автівки вийшов заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов.

Його зустріли охоронці Валерія Хорошковського та провели до входу в будівлю через паркінг.

Наступні пересування зафіксувати не вдалось – авто супроводу експолітика перекрило дорогу журналістам.

Відомча автівка Офісу президента та кортеж Валерія Хорошковського залишили офіс приблизно за годину.

У коментарі «Схемам» Андрій Смирнов повідомив, що помітив автівку із журналістами «Схем», та підтвердив перебування у будинку, де розташувався офіс Валерія Хорошковського.

«Я бачив ваш автомобіль. Я від вас не переховувався. Навіть помахав вам ручкою. Ви це помітили чи ні? Я вас прекрасно бачив», – сказав «Схемам» Андрій Смирнов.

Водночас він відмовився коментувати, чи приїздив він на зустріч саме з Хорошковським.

«Я не хочу вам відповідати на це питання», – сказав він.

Смирнов лише додав, що зустріч відбувалась у позаробочий час.

«Це було в позаробочий час. Позаробочий час – це мій власний час, який я використовую з особистою метою. З якою я вважаю за потрібне», – пояснив він.

Валерій Хорошковський уникнув прямої відповіді на запитання, але і не спростував факту зустрічі з заступником керівника Офісу президента.

«Я минулого разу наголошував, що я – приватна особа, а тому не маю звітувати про свій графік, зустрічі і таке інше. Я з повагою відношуся до вашої діяльності і прошу вас з такою ж повагою віднестись до правил приватності», – відповів експолітик журналістам.

Андрій Смирнов став заступником Андрія Богдана у вересні цього року. Він відомий своєю адвокатською діяльністю. Серед його колишніх клієнтів – ексголова фракції Партії регіонів Олександр Єфремов та колишня міністерка юстиції Олена Лукаш.

Валерій Хорошковський – український політик, бізнесмен, колишній власник телеканалу «Інтер». Обіймав посади міністра економіки в уряді Віктора Януковича, голови Державної митної служби за президентства Віктора Ющенка, голови Служби безпеки за президентсва Віктора Януковича, міністра фінансів і першого віцепрем'єр-міністра в уряді Миколи Азарова. Виїхав з України наприкінці 2012-го. Після обрання Володимира Зеленського президентом був знову помічений журналістами «Схем» в урядових кварталах.

10 жовтня 2019 року журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проєкт Радіо Свобода і телеканалу «UA: Перший») повідомили, що Хорошковський регулярно відвідує Офіс президента. Сам Хорошковський підтвердив, що мав зустрічі із Володимиром Зеленським, проте відмовився назвати їхню мету.

Згодом голова Офісу президента України Андрій Богдан підтвердив, що колишній голова Державної митної служби й ексвіцепрем’єр-міністр часів президентства Віктора Януковича Валерій Хорошковський «консультує» нову владу з питань роботи митниці. Однак він заперечив, що Хорошковський став тіньовим керівником митниці.