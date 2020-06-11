Зеленський: я вважав, що Богдан повинен іти на генпрокурора

Колишній голова Офісу президента Андрій Богдан повинен був іти на посаду генерального прокурора, заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю «Українській правді».

«Коли я побачив, що Андрюха не бачить, як влада його з’їдає, точно з’їсть, і закінчиться все дуже погано, я прийняв рішення про те, що нам треба. Я вважаю, що з самого початку у мене було неправильне рішення з ним через голову Офісу. Тому що з самого початку я вважав, що він сильний юрист, він хоче саджати, те, що він казав, і він повинен іти на генпрокурора. Я так вважав», – сказав Зеленський.

Він вважає, що «врятував» Богдана від влади, коли звільнив його з посади голови Офісу президента.

«Я з самого початку хотів, щоб він буде потужним генеральним прокурором України. Я так вважав. Потім бачили, що людей з таким досвідом, як у нього, для того, щоб займати керівну посаду голови адміністрації, а потім вже голови Офісу, у нас немає. Тому мені здається, що я врятував його від влади. Я не впевнений, що він зараз також так думає, але це вже його справа», – зазначив президент.

Він додав, що не вважає призначення Богдана помилкою. Зараз вони не спілкуються.

Адвокат бізнесмена Ігоря Коломойського Андрій Богдан працював на посаді голови президентського офісу з травня 2019 року.

11 лютого Зеленський звільнив його й призначив на посаду голови Офісу президента Андрія Єрмака.