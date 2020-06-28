«Допустиме десь у бані» – заступник голови Ради прокоментував «корабельну сосну», Корнієнка та Арахамію

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає недоречним у публічному місці стиль обговорення жінок, до якого на пресконференції в Миколаєві вдалися голова владної партії «Слуги народу» Олександр Корнієнко та голова найбільшої фракції в українському парламенті Давид Арахамія. Про це Стефанчук сказав в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Я не схвалюю цього. Я про це говорив і Олександру. Просто сталося так, що набуло розголосу, скажемо так, спілкування між хлопцями, яке не допустиме або допустиме десь у бані (Стефанчук мав на увазі місце, яке українською мовою називається «лазня» – ред.), де можна переговорити, поспілкуватися про все», – заявив Стефанчук, який до обрання в парламент відповідав за ідеологічну складову виборчої кампанії Володимира Зеленського та партії «Слуга народу».

Стефанчук також назвав Корнієнка «дуже порядною людиною».

«Хто не без гріха – хай кине камінь. Але важливо не в тому, що ти не повинен робити помилок, ти повинен робити висновки зі своїх помилок. Я дуже глибоко переконаний, що і Давид, і Олександр зроблять висновки зі своїх помилок», – сказав один із керівників українського парламенту.

24 червня заступник голови фракції «Слуга народу» і голова однойменної партії Олександр Корнієнко попросив вибачення перед своєю колегою Іриною Аллахвердієвою, одним із кандидатів від партії на посаду мера Миколаєва Тетяною Домбровською і «всіма українцями» за сексистські висловлювання у спілкуванні з головою фракції Давидом Арахамією на прес-конференції в Миколаєві.

Перед тим Корнієнко заявляв, що відео змонтоване і що він не згадував свою колегу Ірину Аллахвердієву у непристойному контексті.

Народна депутатка України від партії «Слуга народу» Ірина Аллахвердієва ввечері 23 червня також назвала монтажем, поширене у мережі відео, на якому її колеги-однопартійці Олександр Корнієнко та Давид Арахамія вживають некоректні висловлювання нібито на її адресу з використанням, серед іншого, таких слів як «баба», «корабельна сосна».

23 червня у мережі інтернет з’явився відеоролик авторства «Никвести», фрагменти якого, за попередніми даними, були відзняті під час робочої поїздки «Слуг народу» до Миколаєва. Відео відтворює момент, коли керівники партії Олександр Корнієнко і Давид Арахамія спілкуються між собою, та, як виглядає, не знають, що мікрофони увімкнені і відбувається звукове відтворення їхньої бесіди. У розмові політики згадують прізвище «Аллахвердієва», а також вживають означення, які можна розцінити як сексистські і непристойні.

Після появи відео у мережі низка жінок-політиків, в тому числі і чинних депутаток, виступили з критикою висловлювань, у ньому озвучених, назвавши це «печерним сексизмом».