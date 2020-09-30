«Деструктивний контент з Росії»: СБУ заявила про блокування «ботоферм» перед місцевими виборами

У Службі безпеки повідомили про заблокування каналів розповсюдження з Росії і від сепаратистського угруповання «ДНР» деструктивної інформації з використанням «ботоферм» напередодні місцевих виборів в Україні.

«Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що телекомунікаційні платформи використовувались для створення і просування фейкових акаунтів і спільнот в інтересах РФ та незаконних збройних формувань. За задумом кураторів, масове поширення неправдивої інформації серед українського сегменту мережі інтернет» напередодні місцевих виборів мало дестабілізувати ситуацію в країні. Для організації протиправної діяльності організатори схеми використовували сім-картки українських і російських операторів мобільного зв’язку. Співробітники СБУ встановили особи всіх фігурантів, які перебувають на території нашої країни. Оплату від замовників вони отримували через заборонені російські платіжні системи», – розповіли в СБУ.

За даними СБУ, під час проведення обшуків у Києві та Донецькій області правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, SIM-картки, чорнові записи щодо реєстрації користувачів соціальних мереж, які «розміщували матеріали провокаційного характеру на шкоду інформаційній безпеці».

«Наразі перевіряється версія стосовно причетності до організації вказаної протиправної діяльності спеціальних та розвідувальних органів так званої «ДНР» і Росії. Триває досудове слідство за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України», – зазначили в СБУ.

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Раніше СБУ вже повідомила про блокування «ботоферми» з поширення «деструктивної інформації». Тоді теж повідомлялося про викриття анонімних віртуальних акаунтів для поширення фейкових новин про політичну ситуацію в Україні.