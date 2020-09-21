СБУ повідомила про блокування «ботоферми» з поширення «деструктивної інформації»

У Службі безпеки України повідомили, що заблокували діяльність потужної «ботоферми», яка використовувалась, за даними української спецслужби, Росією для розповсюдження «деструктивної інформації».

«Оперативники спецслужби встановили, що для впливу на електоральні настрої українців, куратори напередодні місцевих виборів поширювали через інтернет неправдиву інформацію, спрямовану на розпалення міжетнічної ворожнечі та пропаганди сепаратизму. У ході досудового слідства співробітники СБ України встановили, що кілька громадян України та РФ організували у Києві та Запоріжжі роботу так званих «ботоферм», із задіянням спеціалізованого телекомунікаційного обладнання. Зловмисники, використовуючи SIM-картки українських та іноземних операторів мобільного зв’язку, створювали та продавали через заборонені в Україні платіжні системи РФ анонімні віртуальні акаунти для поширення фейкових новин про політичну ситуацію в Україні», – йдеться в повідомленні.

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За даними СБУ, під час проведення обшуків вилучено техніку, сім-банки, комп’ютерне обладнання, на якому розміщувався віртуальний сервер зі спеціалізованим програмним забезпеченням. Триває досудове слідство.

Українські спецслужби періодично повідомляють про запобігання різного роду диверсіям, зокрема із боку громадян Росії, або осіб, які пов’язані з ними у протиправних діях за винагороду.