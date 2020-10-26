Радіо Свобода Weekly: перші підсумки місцевих виборів-2020

Як українці обирали місцеву владу: в оцінках та цифрах​

В Україні пройшли місцеві вибори. Громадяни обирали міських голів, районних і обласних рад та голів новостворених об’єднаних територіальних громад. Порушення, які фіксували спостерігачі і правоохоронці, в цілому не були системними і, на думку організацій, які стежили за голосуванням, суттєво на волевиявлення громадян не вплинули. За попередніми підрахунками, явка була на 10% нижчою від попередніх виборів і склала 37%. Радіо Свобода підводвело перші підсумки місцевих виборів після закриття виборчих дільниць.

Більше інформації про хід голосування і перші результати підрахунку голосів ви можете знайти у «живому блозі» Радіо Свобода.

Фейкова дільниця та реакції на 5 питань президента – огляд соцмереж у день виборів

5 запитань від Зеленського, його неповнолітні «волонтери» і флешмоб проти опитування – ось що обговорювали в соцмережах в день виборів найбільше.

Тим часом голова правління громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська заявила, що результатам опитування, ініційованого президентом Зеленським, не можна довіряти.

«Покриття опитування є 55% орієнтовно по всій країні, за нашими оцінками, похибка по цій чисельності є 5%. На заході України покрито 38% дільниць, на півдні України – 79%, тобто це абсолютно нерелевантні дані», – пояснила вона.

Далі коротко:

Очільник Кіпрської церкви архієпископ Хризостом ІІ під час Божесвенної літургії згадав предстоятеля ПЦУ митрополита Епіфанія, фактично визнавши нову церкву.

Президент Володимир Зеленський вирішив, як святкувати 30-у річницю Незалежності. Буде парад.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що отримав позитивний результат свого тесту на COVID-19 і на місцевих виборах не голосував.

Лікар-пульмонолог Світлана Гук: вірусна інфекція не лікується антибіотиками

З кожним днем в Україні зростає кількість хворих на COVID. Деякі лікарні вже переповнені, і може так статися, що медична система не витримає навантаження, вважає лікар-пульмонолог Світлана Гук. Вона очолює інфекційне відділення, тож безпосередньо опікується хворими на COVID, і навіть вже двічі перехворіла сама.

Що робити, коли заразився на коронавірус, як лікуватися вдома? Чому не потрібно приймати антибіотики? Наскільки необхідна комп’ютерна томографія? Кому і коли слід здавати тест на COVID? Про все це , а також про повторні зараження, способи профілактики коронавірусу, та психотичні розлади при коронавірусній інфекції – в інтерв’ю лікаря-пульмонолога Світлани Гук.

«Заборонена» книжка «Справа Василя Стуса» та «ефект Медведчука»

Книга журналіста Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса», розповсюдження якої заборонив суд, вийде в аудіоверсії. Її озвучить український режисер і актор кримськотатарського походження Ахтем Сеітаблаєв.

19 жовтня суддя Дарницького райсуду Києва Марина Заставенко винисла рішення, яким зобов’язала відповідачів – автора Вахтанга Кіпіані та видавництво Vivat – видалити з книги «Справа Василя Стуса» інформацію про лідера «ОПЗЖ» Віктора Медведчука. Це викликало не лише суспільний, а й політичний резонанс.

За годину після оголошення рішення усі доступні для продажу книги розкупили. Пізніше видавництво оголосило, що, поки рішення не набуло законної сили, готує до друку ще 15 тисяч примірників книжки. У міністерстві культури заявили, що частину накладу отримають національні бібліотеки. А тим часом адвокати Кіпіані та видавництва Vivat готують апеляційні скарги.

Деякі користувачі соцмереж відзначають, що намагання Віктора Медведчука заборонити книги Вахтанга Кіпіані навпаки призвело до сплеску її популярності. Цей феномен відомий під назвою «ефект Стрейзанд». Сторінка української «Вікіпедії» про цей ефект навіть містила уточнення «ефект Медведчука», проте зараз цю інформацію видалили.

Бал у кума Путіна: хто з політиків і бізнесменів гуляв на весіллі пасинка Медведчука

І далі про ще одну подію за участі Віктора Медведчука, яка не пройшла повз увагу журналістів.

Жовтень 2020-го, Київ, VIP-ресторан на березі Дніпра. В елітний заклад, оточений численною агресивною охороною, кортежі прибувають один за одним, багато з яких – на номерах-прикриття. Це весілля пасинка кума Володимира Путіна в Україні. Така, здавалося б, світська подія не потрапила б в об'єктив камери програми журналістських розслідувань, якби не суспільний інтерес, який становлять зв'язки Віктора Медведчука – одного з лідерів проросійського політичного руху в Україні.

На церемонію прибули впливові бізнесмени і політики. Не лише колеги Медведчука з фракції ОПЗЖ, але і з партії президента Володимира Зеленського «Слуга народу». Знімальна група «Схем» зафіксувала і тих, хто дуже не хотів потрапити у кадр, попри протидію приватної охорони.​

Самоспалення Миколи Микитенка: дочка ветерана розповіла, що сказала б Зеленському

Чому ветеран АТО Микола Микитенко здійснив акт самоспалення і яким було його життя? Його дочка Юлія Микитенко вийшла на пресконференцію, щоб розповісти про це. Юлія сама пройшла крізь війну на Донбасі, втратила на фронті чоловіка і зараз продовжує службу як командир і наставниця для дівчат-ліцеїсток у Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна.

Що б Юлія Микитенко сказала Володимирові Зеленському при зустрічі, як змінилося її життя після вчинку батька та чи заважають її висловлювання військовій службі? Про все це вона розповіла в інтерв’ю для Радіо Свобода.

Непричетність до факту: захист Марківа у Мілані вимагає виправдати нацгвардійця України

Український військовий Віталій Марків має бути остаточно і беззастережно виправданий через його абсолютну непричетність до факту загибелі іноземців на Донбасі у травні 2014 року. На цьому наголосили адвокати захисту на суді в Мілані у рамках розгляду апеляційної скарги на вирок. Старший сержант Національної гвардії України четвертий рік перебуває в італійській в’язниці.

Минулого року суд першої інстанції у Павії засудив Марківа до 24 років тюрми, визнавши його причетним до убивства двох іноземних журналістів на окупованій території Донеччини. Вирок апеляційного суду в Мілані оголосять 3 листопада. Більше про справу і перебіг останнього засідання апеляційного суду – читайте тут.

«Найгучніший марш» в Білорусі

Учора, 25 жовтня, добіг кінця термін так званого народного ультиматиму, який висунула Лукашенкові колишня кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська. Цього дня у Мінську в акції протесту, за різними оцінками, взяли участь понад 100 тисяч осіб. Політолог Валерій Карбалевич зауважив, що ця акція була наймасовішою за жовтень. А вже ввечері Світлана Тихановська заявила, що відсьогодні, 26 жовтня, в країні почнеться загальнонаціональний страйк.

За 30 років у Криму можуть зникнути всі озера?

Два озера висохли у Криму. Скільки водойм зникли з карти півострова від 2014 року місцева влада, призначена Кремлем, не повідомляє, а на скарги екологів і активістів не реагує. За підрахунками журналістів проекту Крим.Реалії, тільки за останній рік у Криму пересохли щонайменше 10 озер, серед них є унікальні. Чому це відбувається, читайте у матеріалі.

Водночас, українські посадовці знову заперечили можливість постачати воду до окупованого Росією Криму до деокупації українського півострова.

Українська Стародубщина, яка нині у складі Росії. Край козацького літописання

«Попри те, що до Росії відійшло чимало українських етнічних територій, одна з них має особливе значення для нас. Це – Стародубщина, яка нині є частиною Брянської області Росії та займає в її складі 12 районів із 27. Це – Гордіївський, Злинківський, Климівський, Клинцівський, Красногорський, Мглинський, Новозибківський, Погарський, Почіпський, Стародубський, Суразький та Унецький. Їхня загальна площа становить 14 762 квадратних кілометри» – пише у своїй історичній колонці Петро Кралюк. Прочитати її можна тут.

«Нас вчили сміятися над страшними трагедіями наших рідних» – онука розкуркуленого козацького роду Зайців

Радіо Свобода продовжує публікувати листи із редакційної пошти, які надходять у рамках проєкту – «Розкуркулення: як сталінський режим нищив українське вільне селянство». Цього разу це свідчення про козацький рід Зайців із Полтавщини. Онука розкуркуленого Карпа Павловича Зайця переповіла не лише те, що дізналася від своєї бабусі, а й поділилася своїми спогадами про те, як працювала радянська пропаганда.

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