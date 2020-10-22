Видавництво Vivat надрукує ще 15 тисяч примірників книжки про Стуса

Видавництво Vivat надрукує ще щонайменше 15 тисяч примірників книжки Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса», яку вимагав заборонити проросійський політик Віктор Медведчук. Про це повідомила директорка і засновниця видавництва Юлія Орлова у фейсбуці.

За її словами, друк книжок почався 21 жовтня.

«У нас і наших контрагентів були залишки книги, але після рішення суду вони були швидко розкуплені… Замовлення надходять постійно, тому зараз ми друкуємо 15000, а там подивимося», – написала Орлова.

Раніше у коментарі Радіо Свобода видавництво Vivat повідомило, що всього було надруковано 19900 примірників книжки «Справа Василя Стуса» Вахтанга Кіпіані, яку Дарницький суд заборонив надалі видавати і поширювати як «недостовірну» і таку, що порушує особисті немайнові права народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука «на повагу до честі й гідності, недоторканності й ділової репутації», поки з неї не приберуть згадки про політика.



«19900 примірників – це загальна кількість накладу з моменту видачі книги. На вчора вже ні у нас, ні у наших партнерів книжок не було», - зауважили у видавництві 20 жовтня.



Vivat збирається оскаржити рішення Дарницького районного суду Києва, як тільки отримає повний текст ухвали, тому і запланувало наступний наклад «Справи Василя Стуса».



«Наступний наклад буде орієнтовно 2 листопада», – додали у Vivat.



Дарницький районний суд 19 жовтня ухвалив рішення, яким частково задовольнив позов народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука проти журналіста й історика Вахтанга Кіпіані та видавництва Vivat про заборону видання і поширення книги «Справа Василя Стуса».



В Офісі президента України заявили, що «взяли до відома» рішення Дарницького суду щодо книжки Вахтанга Кіпіані. І наголосили, що «цензура в Україні прямо та недвозначно заборонена Конституцією. У будь-яких проявах».



У вересні 2019 року Віктор Медведчук заявив, що просить суд заборонити книжку журналіста й історика Вахтанга Кіпіані про «Справа Василя Стуса», бо та містить «висловлювання, які не відповідають дійсності». Сам журналіст назвав позов тиском на свободу слова.



Віктор Медведчук був державним захисником українського поета Василя Стуса. Його часто звинувачують у порушенні адвокатської етики під час цього процесу. Сам він своєї провини не визнає.



Книга Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса» вийшла друком у травні 2019 року.