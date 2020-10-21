«Голосують» гривнею: українці розкупили книгу про суд над Василем Стусом за участі Медведчука» (огляд преси)

Скандальне рішення судді Дарницького райсуду Києва Марини Заставенко, яким відповідачів – автора Вахтанга Кіпіані та видавництво Vivat – зобов’язали видалити з книги «Справа Василя Стуса» інформацію про лідера «ОПЗЖ» Віктора Медведчука (який був у радянські часи адвокатом поета), викликало не лише суспільний, а й політичний резонанс, пише газета «Україна молода».

Видання інформує, що суддя Заставенко, яка раніше вершила правосуддя в нині окупованій Макіївці й навіть після 2014 року неодноразово навідувалася до ОРДЛО, фактично запровадила цензуру щодо книги відомого історика і журналіста, яка на 90% складається з архівних документів. Докладніше йдеться в публікації «Голосують» гривнею: українці ще активніше купують книгу про суд над Василем Стусом за участі Медведчука».

У вересні 2019 року Віктор Медведчук заявив, що просить суд заборонити книжку журналіста й історика Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса», бо та містить «висловлювання, які не відповідають дійсності». Сам журналіст назвав позов тиском на свободу слова.

Віктор Медведчук був державним захисником українського поета Василя Стуса. Його часто звинувачують у порушенні адвокатської етики під час цього процесу. Сам він своєї провини не визнає.

Книга Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса» вийшла друком у травні 2019 року.

Газета «День» інформує, що весь тираж книги Кіпіані розкупили всього за годину і, доки рішення суду не набуло чинності, буде надрукований новий наклад. (Видавництво Vivat вже готує новий наклад книжки «Справа Василя Стуса» Вахтанга Кіпіані на 2 листопада 2020 року. Видаляти згадки про депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука, який був адвокатом у процесі проти Василя Стуса, видавництво не планує – ред.). А тим часом адвокати Кіпіані та видавництва Vivat готують апеляційні скарги.

У статті «Не тільки про суд...» газетярі вважають за необхідне звернути увагу не тільки на радянську біографію Медведчука, бо це в деякій мірі анахронічна реакція, а й на його «внесок» за роки незалежності України, зокрема в період роботи з другим президентом Леонідом Кучмою. Ця частина його біографії є не менш показовою, про що багато з тих, хто обурюється сьогодні, забувають, йдеться далі. Консолідована реакція і розкуплені тиражі книги – добре, важливо розібратися в першопричинах проблеми, наголошує видання.

«Факти» коментують доцільність проведення всеукраїнського опитування, ініційованого президентом Володимиром Зеленським. Зокрема, аналізують питання про можливість створення вільної економічної зони на Донбасі. Наскільки така ідея реальна і чи дійсно вона може бути успішною? Про це журналісти розпитували директора з політичних питань Київської школи економіки Павла Кухту. Він зазначає, що в Україні – високий рівень корупції, а також відсутність прав власності і недієздатна система правосуддя, і ці речі неможливо виправити наявністю або відсутністю вільної економічної зони. І створення цих зон не вирішить тих проблем, які реально заважають припливу інвестицій в країну, йдеться далі, а ось можливості для ухилення від сплати податків можуть відразу ж бути використані бізнесом по всій Україні. Багато компаній підуть працювати у ВЕЗ Донбасу, щоб не платити податки, вважає експерт. Стаття так і називається «Після створення ВЕЗ на Донбасі українські бізнесмени будуть там «ховатися» від податків – Павло Кухта».

Українському автопрому нещодавно виповнилося 60 років. Проте сьогодні галузь, яка могла стати потужним «локомотивом» української промисловості, вже кілька років «лежить у руїнах», зазначає газета «Голос України». Утім, як пише видання, врятувати ситуацію ще можна. Але для цього треба діяти. Мова йде про Запорізький автомобільний завод, новітня біографія якого – це історія злетів і причин падіння всієї автобудівної галузі України. Докладніше йдеться в матеріалі «Краш-тест для вітчизняного автопрому».