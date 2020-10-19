У Офісі президента прокоментували рішення суду щодо книжки про Стуса

У Офісі президента України прокоментували рішення Дарницького районного суду Києва щодо книги «Справа Василя Стуса».

«Взяли до відома рішення Дарницького районного суду міста Києва щодо книги «Справа Василя Стуса». Також взяли до відома заяви автора книги Вахтанга Кіпіані та представників видавництва про намір подати апеляцію. Це щонайменше свідчення того, що суспільство готове відстоювати свої права. Безумовно, здивовані деякими формулюваннями у вказаному рішенні. Хоча не ставимо під сумнів незалежність судової гілки влади», – мовиться у оприлюдненому ОП повідомленні.

Зокрема в Офісі президента вважають «дивним» визначення у рішенні суду позивача Віктора Медведчука як «персонажа твору».

«Більшу частину змісту книги становить точний передрук матеріалів кримінальної справи. Тобто суто документальна основа книжки не викликає найменших сумнівів. Отже, саме за цією логікою книги, Медведчук В. В. є учасником справжнього процесу, який мав місце в історії, а не просто «персонажем твору». Поведінка учасника проаналізована виключно на підставі документально зафіксованих фактів, які не є продуктом літературної творчості авторів і літературною вигадкою», – зазначили в ОП.

В офісі глави держави наголосили, що «цензура в Україні прямо та недвозначно заборонена Конституцією. У будь-яких проявах».

«Виходимо з того, що наукові дослідження історії, опрацювання матеріалів історії нашого народу, зокрема за допомогою інструментів публіцистики, не можуть обмежуватися через емоції окремих учасників подій минулого. Незалежно від сьогоднішнього статусу та політичної позиції цих учасників», – мовиться у повідомленні.

Дарницький районний суд 19 жовтня ухвалив рішення, яким частково задовольнив позов народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука проти журналіста й історика Вахтанга Кіпіані та видавництва Vivat про заборону видання і поширення книги «Справа Василя Стуса».

Зокрема, суд вирішив визнати «недостовірною і такою, що порушує особисті немайнові права Віктора Медведчука на повагу до честі й гідності, недоторканності й ділової репутації» інформацію, поширену в кількох розділах книжки «Справа Василя Стуса».

Крім того, суд заборонив Кіпіані і видавництву Vivat використовувати і поширювати в ЗМІ інформацію, яка міститься в згаданих двох розділах і «надає можливість ідентифікувати Віктора Медведчука як персонажа, дійової особи без його згоди».

Рішення набере законної сили після закінчення строку на подання апеляційної справи. Протягом 30 днів ухвалу можна оскаржити в Київському апеляційному суді.