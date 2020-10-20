Майже 20 тисяч примірників «Справи Василя Стуса» вже надруковано і продано – Vivat

Усього вже надруковано 19900 примірників книжки «Справа Василя Стуса» Вахтанга Кіпіані, яку Дарницький суд заборонив надалі видавати і поширювати як «недостовірну» і таку, що порушує особисті немайнові права народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука «на повагу до честі й гідності, недоторканності й ділової репутації», поки з неї не приберуть згадки про політика. Таку інформацію повідомило видавництво Vivat в коментарі Радіо Свобода.

«19900 примірників – це загальна кількість накладу з моменту видачі книги. На вчора вже ні у нас, ні у наших партнерів книжок не було», - зауважили у видавництві.

Vivat збирається оскаржити рішення Дарницького районного суду Києва, щойно отримає повний текст ухвали, тому планує наступний наклад «Справи Василя Стуса». Поки у видавництві не знають, скільки ще екземплярів видадуть.

«На даний момент не плануємо видаляти згадки про Медведчука, бо ми маємо на це право у зв'язку з тим, що рішення ще не вступило в силу. Наступний наклад буде орієнтовно 2 листопада», – додали у Vivat.

У день оголошення рішення суду поодинокі торговельні майданчики, які ще мали у розпорядженні вільні екземпляри книжки, пропонували купити «Справу Василя Стуса» Вахтанга Кіпіані за завищеною ціною. У видавництві закликали не спекулювати на книжці Вахтанга Кіпіані. А на порталі для продажу товарів і послуг OLX після оголошення рішення суду навіть з’явилась пропозиція придбати книжку за 1500 гривень, тоді як видавництво реалізовувало її за 260 гривень.

Дарницький районний суд 19 жовтня ухвалив рішення, яким частково задовольнив позов народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука проти журналіста й історика Вахтанга Кіпіані та видавництва Vivat про заборону видання і поширення книги «Справа Василя Стуса».

В Офісі президента України заявили, що «взяли до відома» рішення Дарницького суду щодо книжки Вахтанга Кіпіані. І наголосили, що «цензура в Україні прямо та недвозначно заборонена Конституцією. У будь-яких проявах».

У вересні 2019 року Віктор Медведчук заявив, що просить суд заборонити книжку журналіста й історика Вахтанга Кіпіані про «Справа Василя Стуса», бо та містить «висловлювання, які не відповідають дійсності». Сам журналіст назвав позов тиском на свободу слова.

Віктор Медведчук був державним захисником українського поета Василя Стуса. Його часто звинувачують у порушенні адвокатської етики під час цього процесу. Сам він своєї провини не визнає.

Книга Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса» вийшла друком у травні 2019 року.