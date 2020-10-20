Заборона книги «Справа Василя Стуса»: кияни організували «читання при свічках» під Печерським райсудом – фоторепортаж

Декілька десятків активістів зібралися 20 жовтня ввечері в Києві на читання при свічках книги Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса». Читання влаштували на символічному місці, де свого часу було засуджено Стуса до ув’язнення, а нині на цьому місці розташований Печерський районний суд вже незалежної України.



Дарницький районний суд 19 жовтня ухвалив рішення, яким частково задовольнив позов народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука проти журналіста й історика Вахтанга Кіпіані та видавництва Vivat про заборону видання і поширення книги «Справа Василя Стуса». Зокрема, суд вирішив визнати «недостовірною і такою, що порушує особисті немайнові права Віктора Медведчука на повагу до честі й гідності, недоторканності й ділової репутації» інформацію, поширену в кількох розділах книжки «Справа Василя Стуса». Крім того, суд заборонив Кіпіані і видавництву Vivat використовувати і поширювати в ЗМІ інформацію, яка міститься в згаданих двох розділах і «надає можливість ідентифікувати Віктора Медведчука як персонажа, дійової особи без його згоди».



Вахтанг Кіпіані та видавництво Vivat заявили, що на таке рішення буде подано апеляцію. Тим часом до друку готується ще одна партія книги.